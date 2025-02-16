麥子／跨過英文學習障礙

孩子小時候學英文總是卡關，常常練習得死去活來，仍不得要領。我為此花了許多心力幫他找各種資源，擬定適合的策略，他也非常努力，終於掌握訣竅，一天天進步。

沒想到有天我效法他學英文，孩子竟然嘲笑我講得支支吾吾，沒講幾個字就卡彈。我本來想回他：「我們那個年代才不像你們有那麼多資源，更何況我把錢都留給你請好的老師了！」但轉念一想，錢花在哪裡是我決定的，而且孩子很認真才有現在的成果，我不過偶爾練一下，不卡才奇怪。於是，我下定決心，與其逞口舌之快，不如用實力嗆回去！

事與願違，我的計畫並不順利。即使上了很多看似適合自己的課程，進步卻十分緩慢，甚至可說是原地踏步，這使我的挫折感愈發巨大，早已勝過微小進步帶來的喜悅。後來，我偶然看到一位有英文學習障礙的旅外華人，分享自身經驗，他提到即使已經盡了全力，他人的學習速度仍為自己的三至五倍。我深有同感，明白不是只有自己遇到這樣的困境。

這下可好，別說用實力回嗆，醉漢般前進三步退兩步，教人連堅持下去都有困難。

後來，某天我讀到一位九十五歲老者的自白，說他很後悔六十五歲退休後就在等生命結束，沒想到繼續活了三十年！他決定著手學習外語，免得十年後懊悔自己九十五歲時沒有展開新生活。

他的話一棒打醒了我，人家都九十五歲了，而我不過中年。我決定以時間換取進度，即便是龜速，只要再活十年，也能學到別人兩三年的程度，只要活得夠久，總有一天能達到自己的目標。

於是，我開始用零碎時間換取任何一點進步。我喜歡看小說，別人訂Netflix追劇，我就訂Everand來看小說和聽有聲書，要是看不懂給大人的小說，那就看給兒童的；有時候小說看太慢，就直接聽有聲書，聽劇情怎麼發展。不只如此，我還訂了Kindle Unlimited，遇到等待的無聊時間，我就滑漫畫，也就這樣解鎖人生第一本完讀的英文漫畫。有時擔心聽有聲書聽到忘記時間，還得先特別把時鐘放在眼前，免得錯過睡覺時間。

前天晚上，孩子走過我身旁：「別再『卷』（努力）英文了，快去洗澡！」在他的催促聲中，我知道學習英文已經不是一時意氣之爭，而是一件我如果活到九十五歲都會感謝自己的事。