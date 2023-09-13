高月卿／豔陽下凝結的愛

生長在物資貧乏年代的農家，看到父母每天頂著大太陽辛勤工作，只為賺進微薄金錢維持一家生活，我因而更能體會「盤中飧，粒粒皆辛苦」；每次參加升學考試，父親總會提醒：「考上公立學校才讓妳讀。」我亦謹記在心，不敢有絲毫抱怨。

高中畢業考大學，當時在報名表上就得填寫志願，然而公立學校少之又少。填寫報名表前，老爸給了我一個新方針：需離家住宿的學校不必填寫，北部就是私立學校也讓妳念。就這樣，我考上離家最近的私立大學，也去就學了。

我明白父母的用心，讀外地大學，食宿交通會是家裡的一大負擔，且因疼惜女兒，他們不捨我遠離家園。可是，就讀私立大學將增加雙親肩上不小的負擔，因此儘管大學四年常聽同學玩笑道：「由你玩四年（university）！」我從來不敢這麼想，不僅在學校不參加社團活動，寒暑假更不會報名多彩多姿的救國團活動，總是乖乖地到田裡貢獻一份力量。

烈日下汗水猛流，道盡父母對子女濃濃的愛，而身為子女的我，很難用這支筆形容其萬一。