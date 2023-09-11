吳芳枝／紅色警戒也不怕

2001年六月女兒到紐約就讀，開學後不久卻病倒了，雖然有校醫為學生提供門診、健康諮詢與心理輔導等各項醫療服務，但病情不見起色。在異國求醫問診不像台灣這麼方便，我們如坐針氈，決定十月初飛美一趟。

天有不測風雲，9月11日早上晴天霹靂，發生舉世震驚的紐約雙子星大樓攻擊事件，烈燄衝天，煙塵瀰漫，人們灰頭土臉驚惶奔逃，哀鴻遍野的畫面傳遍全球，彷彿世界末日。

當時曾掙扎這時間到美國會不會有危險，然而一想到孩子，我仍準備了防塵醫療口罩與一些必備藥品，毅然前往紅色警戒區。機場安檢非常嚴格，旅客得脫鞋脫襪，做得滴水不漏。911事件後，紐約市雖然很快恢復正常生活，但許多事情也改變了，很多人在帽子、衣服上貼國旗貼紙，汽車插上小國旗，郊區的房子甚至用大國旗把整面牆包覆，愛國意識高昂。

女兒見到我們像撥開了烏雲，精神提振不少，但清瘦許多，讓我相當不捨，而住在紐澤西州的二弟專程帶我們去看醫師。我們陪女兒住在紐澤西州養病，親情是最好的良藥，終於驅逐她的病容，恢復健康。

911事件屆滿二十二年，那是美國人永遠心碎的一天，而我也不會忘記當年在嚴峻情勢中冒險出國。