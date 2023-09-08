今年迪士尼公司歡慶創業百年。別以為百年來最受歡迎的角色只有米老鼠，根據市場調查，緊追在後還有小熊維尼。

眾人為什麼喜歡這隻胖胖熊呢？比牠可愛的不是很多嗎？雖然疑惑，但我正是維尼的粉絲。起初是因為原作者米恩（A. A. Milne）的童話以及雪帕德（E. H. Shepard）的插畫－－描繪寧靜溫馨的田園風情，大自然的恬適美好，純樸生動的情節，深深吸引了我。童話中的人類主角克里斯多福・羅賓擁有一堆動物布偶，它們變成真正的小熊、小豬、驢子和老虎，和羅賓一起在百畝森林悠遊。那是所有孩童的夢，和心愛的玩偶生活對話，真是讓人羨慕嫉妒愛。

如果能像羅賓就好了！或許因此，身邊始終伴隨著維尼家族，從杯墊、提袋、睡衣到娃娃……百花齊放。期待有一天，它們也會像羅賓的布偶，和我一齊徜徉玩耍。

百年老店迪士尼曾推出盒玩「迪士尼天堂場景」，有米老鼠、101忠狗、小飛象、小木偶和小美人魚等，一代、二代，還有一代的復刻版。第一代擷取了維尼進退不得的糗態，撐傘的羅賓身穿黃色小鴨雨衣趨前關懷；而復刻版則在維尼的屁屁上，畫了逗趣的鬼臉，即使在森林也活得很搞笑，讓人莞爾。

但童話背後並非那樣美好，後來我才知道，插畫家雪帕德在畫了許多維尼後，厭煩重複題材，和原作米恩關係緊張；米恩重視劇本創作，不喜童書，沒料到最後以此名世；人類主角羅賓的名字沿用米恩兒子的真名，插畫也以米恩兒子的造型繪製，但真人和童話過於相似，米恩的兒子擺脫不了公眾關注，甚至在學校被霸凌，維尼愈受歡迎，親子關係反而愈惡化，甚至在米恩過世後十五年，羅賓的母親都不願和兒子見面。

崩壞的家庭，複雜的成人世界與傷痕，和童書中的描繪天差地遠。當迪士尼透過動畫，讓全球一代又一代的小朋友認識維尼，隱藏的傷痛卻不是我們能想像。

雖然不免悵然，但成年後對人世的無奈，比小時候懂得太多太多。對維尼的印象隔了一重又一重，有些歪斜、錯開，卻仍喜愛不減。分析緣由，才恍然羅賓和動物朋友間純粹真摯的情誼，早在第一次看見，便深深打動我，即使隔了數十年都沒改變。

記得童書結尾，羅賓詢問了維尼一句：「不管發生什麼事情，維尼你一定會了解我，對嗎？」

在維尼開朗的笑容裡，彷彿已獲得了保證。有你有我，就是天堂。