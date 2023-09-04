伯爵藍／走著他的時間表

聯合報／ 文／伯爵藍

我和他相遇在，陽光外向的他會和客人多聊幾句，而我和他愈聊愈熟，聊成了一對戀人。

我會在上課前去買杯咖啡，下課後去吃個點心，這樣就能和他有更多互動。其實，我不習慣喝咖啡，但為了貼近他所喜愛的事物，我放下一點點的自己，貼上他的顏色。

放假時，他開車帶我跑遍城市的每個風景，看著日出，看著日落。自從他升為店長，他沒有了假期，約會變成我獨自靜靜坐在角落，望著他忙進忙出。偶爾，他的目光投過來，我的世界被照亮了一下下。我想，只要可以看著他就好，從開店待到打烊。

我忘記自己的生活，走著他的時間表。這樣沒了自己的自己，失去了魅力，也失去了他。

：愛的魔力

（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）

為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。

文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
話題徵文 咖啡館

逛書店

90%的病，控糖就會好：挑對食物、吃對順序、控制份量，就能逆轉體質的血糖平衡法

NT$ 322

你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事

NT$ 406

2022台灣大型集團企業研究

NT$ 9900

AI世界的底層邏輯與生存法則【電子書獨家收錄程世嘉導讀影片】

NT$ 338

延伸閱讀

Chia Jung Li／禮崩樂壞的世界，開台直播吧！

洪惠風／我們 他們 自己人

魏于婷Sensi／呼吸

一句好話

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。