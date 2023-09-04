伯爵藍／走著他的時間表

我和他相遇在咖啡館，陽光外向的他會和客人多聊幾句，而我和他愈聊愈熟，聊成了一對戀人。

我會在上課前去買杯咖啡，下課後去吃個點心，這樣就能和他有更多互動。其實，我不習慣喝咖啡，但為了貼近他所喜愛的事物，我放下一點點的自己，貼上他的顏色。

放假時，他開車帶我跑遍城市的每個風景，看著日出，看著日落。自從他升為店長，他沒有了假期，約會變成我獨自靜靜坐在角落，望著他忙進忙出。偶爾，他的目光投過來，我的世界被照亮了一下下。我想，只要可以看著他就好，從開店待到打烊。

我忘記自己的生活，走著他的時間表。這樣沒了自己的自己，失去了魅力，也失去了他。