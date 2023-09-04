伯爵藍／走著他的時間表
我和他相遇在咖啡館，陽光外向的他會和客人多聊幾句，而我和他愈聊愈熟，聊成了一對戀人。
我會在上課前去買杯咖啡，下課後去吃個點心，這樣就能和他有更多互動。其實，我不習慣喝咖啡，但為了貼近他所喜愛的事物，我放下一點點的自己，貼上他的顏色。
放假時，他開車帶我跑遍城市的每個風景，看著日出，看著日落。自從他升為店長，他沒有了假期，約會變成我獨自靜靜坐在角落，望著他忙進忙出。偶爾，他的目光投過來，我的世界被照亮了一下下。我想，只要可以看著他就好，從開店待到打烊。
我忘記自己的生活，走著他的時間表。這樣沒了自己的自己，失去了魅力，也失去了他。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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