無雲／老寶寶餐
清晨起來，先淘米熬粥，需熬成糜狀，再加入細細剁開的肉末與青菜泥，務求粥品細膩滑順，入口即化。
接著將上好魚肉蒸熟，放涼後用小叉輕戳，檢查有無尚未挑盡之小刺。魚湯滋補不可丟棄，瀝出盛裝小碗中稍後餵食。
另外取兩枚雞蛋打散，隔水蒸成布丁狀；蒸蛋力求柔嫩，蒸鍋記得定時，不可超過七分三十秒。
選購時令瓜果，去皮去子切成小塊，必要時稍加燙軟，放涼後加入白木耳等增稠聖品，一併用調理機打成泥狀。果泥稠度須適中，慎防嗆咳。
這不是寶寶餐，是特地為九十八歲的老人家準備的。配合著身心的逐步退化，老寶寶的飲食也須時時調整，不斷加入細膩溫柔與耐心，日復一日，年復一年。
老人家與我並無血緣之親，但她是我所愛之人的摯愛，是我的婆婆。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
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