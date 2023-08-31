大約是五年前，開始跟著島上一些很有理念的青年進行每月一次自主淨灘。號召者會提前進行場勘，確認垃圾量、路線與天候等，然後發布消息，邀集時間和心力有餘裕的朋友共同參與，當然，若遊客或是打工換宿的小幫手願意加入，我們也都非常歡迎。

參與淨灘之前，我對於人類所製造、產生的垃圾量一直很懵懂，直到親眼見到海岸礁岩間布滿隨著洋流遠遊、來自世界各地的海漂垃圾，才感到震驚不已。這些垃圾當中，除了家用廢棄物之外，也有遠洋漁業的大型撈網、浮具。蘭嶼沿岸少沙灘平地、多火山地形礁岩，這些垃圾卡在石縫之間，令人怵目驚心，更不知道，海面下藏著多少纏繞在珊瑚礁甚至海洋生物身上的廢棄物。

撿過可以清楚看見製造地的瓶瓶罐罐，撿過無數拖鞋、球鞋、打火機、塑料收納櫃、塑膠玩具模型等，也撿過完整、連外封膜都未拆開的一整手德國啤酒，海漂垃圾遠渡重洋的程度，遠超乎我們想像。但是撿拾過程中，也經常會找到一些樂趣，像是掛在魚網上的浮球，早期以玻璃製成居多，後來則被塑膠取代，玻璃款已經不再被製造，若能撿到玻璃浮球，它們大概已在海洋漂流超過五十年了，實屬珍貴，常被大家小心翼翼收藏。而浮球的材質和外觀，也彷彿帶著我們見證漁業歷史的發展。

有時夾雜在海漂垃圾裡的，是動物骨骸，海洋生物與非海洋生物都有，見到時總會靜默一陣，希望牠離世前沒有太多苦痛。偶爾，會撿到電影裡看過的「瓶中信」，有位朋友曾謹慎地查看瓶身資訊，赫然發現瓶子來頭不小，輾轉聯繫後，得知該瓶子是俄羅斯三桅帆船「克森斯登」號於1995年航行世界的實驗之一，在當時連續五年間，各國都有人回報瓶子現蹤，沒想到時隔二十五年，會出現在蘭嶼海域。收到消息的俄羅斯海洋博物館非常驚喜，時逢疫情爆發之年，對方稱：「或許從來沒有經歷過這麼開心的事情！」成為一段佳話，也是朋友居留蘭嶼期間最難忘的事。

我與神祕寶物的緣分不深，戰利品通常是一袋又一袋沉甸甸的廢棄物與待回收之寶特瓶。淨灘帶給我的反思，是回頭認真檢視自己日常所需的物件，檢視什麼是「需要」、什麼只是「想要」。這是個物質噴發的年代，我們擁有太多選擇，但更多時候，其實可以不擁抱太多選擇，珍惜眼下足夠的生活物件就好，從文具到器皿，從衣服到鞋包，不必過度斷捨離和丟棄，但也不需要隨時做無謂的添購。東西愈買愈少，對各種優惠折扣無動於衷，淨灘教會我調整消費習慣，剛剛好就好，這大概也是一種無形卻珍貴的寶藏吧。