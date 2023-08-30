蘇淮／海龜的情感世界

人有七情六慾、喜怒哀樂，能感受恐懼、憂慮、放鬆、安心、幸福和愛。人的情緒多變、情感豐富，透過各種方式與行為表達自身對這個世界的感受。那麼，和我們很不一樣的爬行動物呢？

搜尋相關資料後，發現以現今科學的角度，認為海龜的腦只負責生存本能行為。不過，在詢問了身邊以烏龜作為寵物的朋友，得到的多數答案是認為烏龜有情緒與情感，並且可以認得長期相處的主人。

那生活在海裡的海龜呢？牠們有情緒和情感嗎？或許海龜不像人類的腦袋如此複雜，但在這些年長期觀察之下，我相信海龜也是有情緒和情感的。

海龜可以感受到不安及恐懼。或許這是大多數生物的本能，生命受到威脅，察覺到壓力與危險，不安和恐懼會使牠們改變行為，溫馴的海龜不會反抗，只選擇逃避，有的個體會將身子側向一旁，雙眼緊盯並讓堅硬的背甲面對威脅，加速逃離現場。

海龜也會憤怒和嫉妒。尤其是競爭交配權的成熟公龜，會用嘴巴咬其他競爭對手的四肢，或者騎上其他海龜的背上宣示主權。競爭食物或生活空間時，較強勢的海龜還會張嘴咬其他海龜表示不悅，或將身體靠上其他海龜推擠，將其趕走。

海龜也能感受到安心與放鬆。當牠們在清潔站做清潔時，有些個體會瞇起眼睛、伸長脖子與四肢，露出很享受的表情。夏威夷的海龜爬上沙灘曬太陽的模樣，就像人們曬日光浴的表情，一派悠閒。

海龜也有好奇心，也會感到無聊。有些海龜看似對彼此感到好奇，會對看、環繞，有些則喜歡當跟屁蟲，緊跟著另一隻海龜不放。有些對鮮豔的蛙鞋感興趣，會嘗試靠近磨蹭或者咬一口。或許平常看起來很慵懶，但其實海龜更喜歡把自己搞得很忙，除了吃飯、休息、睡覺和做清潔，也會到處探索，排解無聊。

海龜當然也會感覺到痛。前幾年網路上一則從海龜鼻孔拔出吸管的影片，就能看得出來牠痛苦萬分。此外，海龜也可以和人建立信任感：我的經驗是，在日本研究中心替收容的海龜清理水池時，發現牠們喜歡靠近人磨蹭，要我幫忙刷澡，即便身上已經很乾淨了，還是享受被刷背的感覺。在小琉球潛水時，野外遇到的部分海龜個體，也會從原本對潛水員敏感害怕，慢慢變得習慣、不再恐懼，接受潛水員待在身旁。

或許海龜根本沒有情緒也沒有情感，皆是我自作多情，將情感投射於海龜並擬人化。但有些時候就是這樣，現實是殘酷的，偶爾讓自己沉浸在不理智的情感世界，也是一種浪漫。