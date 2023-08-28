李亞琪／改名改歲攏是為著伊

小姑一向趾高氣揚，當年對來自鄉下的我甚是鄙夷。有句閩南諺語：「你看我殕殕，我看你霧霧。」我當然以牙還牙。某天她哭哭啼啼回娘家，泣訴在大陸經商的老公包二奶，那個上海女人甚至侵門踏戶打電話來嗆聲，要她讓位。立刻激起我無限同情，拋開恩怨，同仇敵愾，極力安撫她。她激動地抓住我的手，像抓住一根浮木：「平平都是大陸人，怎麼差那麼多？那個女人太不要臉了。」

為了挽回老公的心，小姑聽從高人的建議，先斬了老公的桃花，接著去改名，把菜市場名「阿春」改為「佩瑩」，然後是最重要的：要「改歲」。啥？還有改歲這種事？原來小姑夫妻相差六歲，命理學認為大沖，婚姻必有劫數。

當然身分證上的年齡是無法改的，高人指點，凡去廟裡拜拜，安光明燈填寫資料，稟報神明或朋友問起，一律要少說一歲。於是，小姑的生肖從原本屬虎變成屬兔，夫妻兩人變成相差七歲。明明大我八歲的小姑，得意地說只大我七歲啦。

不知是不是改名改歲發揮了作用，小姑的老公果然和外遇對象分手，幾年後返台。然而，有了裂縫的婚姻終究難以癒合，最後還是離了婚。如今走出失婚傷痛的小姑雲淡風輕自嘲：「至少我得到一個好名字，還年輕了一歲。」