Julia Lee ／打開茶箱塵封的往事

完全想不出它除了珠寶還能裝什麼？

旅紐的十多年裡，最喜愛在周末早上逛跳蚤市場。那是只在周末早上才擺攤的市集，我喜歡在裡頭淘一些稀奇古怪的東西，因而得到許多的滿足與療癒，也是異鄉寂寞時的另一種慰藉。

旅遊時，偷偷脫隊溜進小鎮的骨董店，亦是我的癖好之一，那裡可以找到很多有趣的物品，許多前人的智慧與故事可供探索與發現。

那日造訪紐國北邊的漢彌爾頓小鎮，早餐過後，閒散地沿著懷卡托河畔閒逛，發現街邊有一間不起眼的小骨董店，並隱約感覺到在幽微的燈光下，櫥窗裡似有什麼東西在召喚我。

推門走進去，望見一只精美的胡桃木箱子，在昏暗櫥窗內閃著光，木箱外型精緻樸雅，木紋的肌理清晰可見，有種似曾相識的感覺，於是請老闆拿出來讓我鑑賞。

接到手的那一剎，感受到的是頗具分量的沉重感，木箱的頂蓋上雕刻著一朵精美的玫瑰，底部四足獸爪，感覺迅猛有力（應該是獅足），四周邊框處做了圓弧處理，整體造型非常莊重、沉穩。

令我狐疑的是，玫瑰與獸足這兩件毫不相干的元素，為何會同時出現在一只木箱上？這無疑考驗我的想像力，至今我仍未找到合理的解答。

木箱的整體設計不像是西方的風格，反倒帶著東方的韻味。雙手抱起木箱，有一種奇異的感覺，起初我以為它是珠寶盒，但老闆說不是，這又挑起了我的好奇心，完全想不出除了珠寶，它還能裝什麼？

只有上賓才配得上這種儀式性的款待

老闆是一名紅髮紅臉的中年愛爾蘭男人，我們聊著聊著，他娓娓道出：「這是十八世紀愛爾蘭人的茶箱。」乍聽之下不以為意，誰會用這麼小的盒子裝茶？如果裝英式紅茶，容量可能最多也就半公斤，況且它還有鎖眼可以上鎖。他一邊說，我一邊狐疑著，這是遍地產茶的台灣人所無法理解的。

然而，這個茶箱卻帶出了一段很長的故事：十七世紀的愛爾蘭，一個不產一片茶葉的國度，在大航海時代，若有人手中持有一杯茶，這人非富即貴，因為當時茶價堪比黃金，而一杯茶更是身分、地位與權勢的象徵。

為了不被家裡的傭人覬覦，茶箱平日都是上了鎖的，只在重要宴會、家中宴請貴客時，茶箱才會從庫房裡被慎重地捧出來，放在餐桌上，由主人親自以鑰匙開啟，用以招待貴客。而且通常只有上賓，才配得上這種儀式性的款待。

這位愛爾蘭男人訴說著自己國家的茶史，彷彿戰士訴說自己的英勇事蹟，眼裡放著光，原本黝紅的臉頰又再添了些許紅暈。

這個茶箱著實為我上了一課，過去我怎麼也沒將茶史往三百年前的西方世界推演。當時整個英國上流社會愛茶、嗜茶已然蔚為風尚，還有更多人為了茶葉的暴利，賣命航海運茶。

因為茶，使英國大量的白銀流入中國，到了十七世紀末，為了平衡嚴重的貿易逆差，英國最終決定將鴉片賣給中國，才引發了後來的鴉片戰爭，後人應該很難想像，一片小小的茶葉子，竟承載了這樣的歷史。

如今幾世紀過去，英國的茶文化沒有因時間的流逝而改變，誠如電視劇《茶金》裡的對白：「倫敦這個城市每日下午四點（下午茶時間），會因為茶而停止運轉。」

茶人與茶器的相遇，也許是冥冥中的約定，我帶走了茶箱，讓它跟著我一起回到家鄉，也將一個愛爾蘭家族的飲茶史，一起帶回台灣。

●摘自博思智庫出版《不識茶滋味》