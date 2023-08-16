五年前在異鄉初次見面，因為語言的隔閡，我們兩人聊不上兩句話，感覺他是一個靦腆的大男孩。

五年後，他飄洋過海到台灣來，隨我們一家到後山拜訪好友。飯局間落落大方的他雖健談，在座一票聽得似懂非懂的大叔大嬸卻只能用淺笑回應。

飯後漫步鐵花村慢市集，他輕輕牽起女兒的手，走在後頭的一夥人相視而笑。

「多麼登對的一雙璧人啊，妳快要當丈母娘了！」好友半認真半調侃的話語讓我糾結的情緒找到出口：「他是一個阿啄仔耶。」好友不以為然，拍了一下我的臂膀：「這樣才好啊。」我不禁輕嘆一聲，作為無言的抗議。

走累了，找個地方聊天，彩繪熱氣球燈海吸引了每個人的目光。

「媽、阿姨！」女兒的呼喚引兩人迅速回頭，只見一名棕髮帥哥拿著兩朵鮮紅玫瑰，笑臉盈盈地遞到我們手上。

「哇！」兩位資深美女瞬間被融化了。「愛屋及烏喔，我變成美少女了。」好友淘氣地說。

這一晚東台灣的夜空，一輪明月高掛，周圍稀疏的星星們眨個不停，似乎在說：「這個好！」「這個好！」