邱慧雯／月子中心驚魂夜
五年前，我以四十三歲高齡產下女兒，因懷孕過程艱辛，入住月子中心調養時，常犧牲休息時間，請護理師將她抱至房中與我互動，哪怕她僅是個連母親啥模樣都不清楚的襁褓嬰孩。
怎料，一個超強寒流深夜，女兒才從嬰兒室到我房裡不久，月子中心竟響起火災警報。我大驚打開房門，見整層樓產婦紛紛將頭探出門外，面容盡顯不安。頭次遭遇火災警報，滿腦子只想著女兒的安全，直覺拿起厚毯將她包裹緊抱懷中，步出房門準備逃生。行至長廊盡頭，工作人員現身，解釋警報是一場烏龍，有位爸爸犯了菸癮，躲去樓梯間解饞，以為神不知鬼不覺，哪知竟搞到警鈴大響。
回房後，我仍止不住顫抖，也才注意到自己從頭到尾只著一套單薄棉質睡衣褲。低頭望向懷中裹著厚毯的女兒，我笑著說：「如果剛剛真逃到戶外，就只能巴著妳這小暖爐，否則這樣的氣溫下，媽咪可是會凍成冰棒的！」
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
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