吳柏澄／關於迷戀海浪的那件事

凌晨四點，城裡的人仍在酣睡，卻有一群人精神抖擻，與這萬籟俱寂格格不入。他們不是在前往烏石港的路上，就是已經在烏石港的岸邊摩拳擦掌，準備湧入大海的懷抱。而我，正是這群瘋子中的一員。

清晨六點，海面上早已灑上一片金黃以及一個個坐在衝浪板上等待最佳時機的浪人們，為的是在那一道完美的浪出現時能追上它、駕馭它，享受衝浪的樂趣。身為衝浪菜鳥，儘管時常跌入浪中被迫接受它的沁涼，但仍樂此不疲，一再嘗試。哪怕僅有幾秒的時間能夠站在浪頭上，那種刺激、滑順的感覺也讓我無法自拔，這大概就是為什麼海面上會有那麼多浪友的原因吧。

早上八點，坐在辦公桌前的我正敲打著鍵盤，髮梢沾著幾粒粗鹽，依稀還能聞到那股淡淡的海水鹹味。而在耳裡回響的，還是那一波波最迷人、最舒壓的海浪聲。