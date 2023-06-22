簡偉駿（Laiyu）／不能讓老婆、老公知道的網購

要收錢的包裹

隨著人手一機與社群軟體的影響，大家的手機很常出現各式各樣的廣告訊息。

或許是蘭嶼的商品較少，所以村民習慣在網路上購買商品，只要是近期臉書廣告出現過的商品，就一定會出現在他們的訂單裡，例如一斬就斷的割草機、炒半天手不會痠的炒菜鍋、穿了會瘦身的腳趾套等等。

這些商品幾乎都是「貨到付款」，可寄件人卻寫著物流公司的名稱，根本無法知道廠商是誰、內容物是什麼。加上村民因為買了很多東西，忘記自己買了些什麼，導致我在投遞包裹時，往往會被問：「這是什麼呢？」「啊，我又買了什麼？」

一開始，我如實對他們說：「你們買了什麼東西，我怎麼可能會知道。你要收嗎？」

村民就用疑惑的表情看著我。後來，陸續有比較年輕的哥哥們，拿著早上剛簽收的包裹，對我說：「這個東西跟我網路上看的不一樣呀，而且賣家說要送我贈品也沒有。」我才驚覺這可能是另類的詐騙手法。

更扯的還有遇過一個阿公在網路上買了一款割草機，但收到的割草機卻只有引擎，沒有割草的功能。阿公反問我：「這個要我怎麼使用？」

自從碰過幾次這種要收錢的包裹後，我便會格外小心，先向收件人詢問近期有沒有買相關用品，讓他們多少喚起一些記憶。有的會說：「啊！有啦，我有買這個。」有的收件人會看呀看、摸呀摸，慢慢猜到底自己買了什麼。（還是他身上錢不夠，不好意思跟我說……）現在比較好的狀況是可以請收件人到郵局與經理一起查看包裹，再由收件人決定是否要簽收，麻煩的是還要寫一張切結書。

這種作法當然是很好，可以預防村民被不肖廠商欺騙。但是，卻也衍生出一些讓我頭痛的事。

村民到郵局對我說：「我先試穿看看這件衣服、鞋子適不適合我。若不適合，我再當場跟你退貨就好。」怎麼我的工作是投遞信件、包裹，現在卻搞得像H＆M的試衣員？

嘎米婻的玩笑話

另外，有幾位村民財力雄厚，每一趟的船班進來時，都一定會有他的包裹。我們會針對這種「大咖」，特別把他的東西堆在一旁，好讓他過來領取時一次搬走，不必在包裹堆裡東翻西找。

也有幾位特定的姊姊、嘎米婻（指阿姨，跟媽媽同輩的女性）會打電話給我：「郵差，有我付款的包裹不要送到我家啊，我再過去找你領，不然老公會罵。」

也有哥哥、馬然（指叔叔、伯伯，跟父親同輩的男性）打電話給我：「欸，我有網購釣竿，但不要送來我家。老婆會罵我一直買，然後又釣不到魚。我之後再過去郵局找你領。」

以上的狀況，我都能夠諒解，畢竟都是要滿足自己的慾望。不過，曾經有一次我忙過頭，拿起電話聯繫那幾位交代要親自領包裹的人後，其中竟然就有那麼一對夫妻，同一個時間出現在郵局，我只能尷尬地笑了。

夫妻倆在現場互虧：「你又買什麼……」「那妳又買了什麼？」

反倒有些個性比較豪爽的嘎米婻，她們三五成群來到郵局找我領包裹，因為她們都收到一張綠色的包裹招領單。這時，嘎米婻們就會互虧：「哎呀，又買什麼情趣用品？老公都走了，那麼寂寞喔！」「沒有啦，最近海鹽比較嚴重，那個跳蛋已經生鏽了啦。」在公開場合聽到嘎米婻們說這種玩笑話，真的讓人感到非常害羞。

除了村民之外，我們也會負責跑到各個機關送包裹。有幾位嘎米婻們，為了避免老公知道自己又買東西，就會把收件地址寫工作地點，這麼一來就可以「安心」地網購。

通常村民網購都是買給自己或家人。然而，在島上有一位嘎米婻非常特別，她近期才從台灣本島搬回蘭嶼定居，以前在送包裹時很少她家的東西，後來一直不斷有貨到付款的包裹往她家寄。我心想會不會是嘎米婻以為網路的東西都不用付錢，所以瘋狂地下單？

一問之下才知道，她要買進這些商品再轉售給其他村民。說真的，這種做生意的頭腦轉得真快。但我也提醒她要注意網路賣的商品，很多都是有問題的店家。

從此之後，她購買的數量明顯減少了。

這幾年，有許多部落裡的年輕女子帶著小孩回到蘭嶼生活。孩子們使用的奶粉、尿布在蘭嶼的賣場幾乎很難買到小孩原本使用的款式，因此完全依賴在台灣本島的親朋好友幫忙購買後再轉寄過來。

有幾次，因為船班延誤導致包裹沒在預定時間進來，使得小孩沒尿布、沒奶粉使用，最後是藉由社群軟體詢問其他村民有沒有多餘用品可以先賣給她們。

也因為這樣，不管是因船班延誤後才進來的包裹，又或是當天進來的，我都會想著那些在家等候包裹的村民，希望盡可能快快地送達，讓他們順利簽收。

●摘自寶瓶出版《蘭嶼郵差：簽收我的愛》