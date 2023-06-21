蘇淮／海龜便便教我的「塑」

那是我印象最深刻的一次潛水。

2016年夏季的小琉球，天氣炎熱，特別適合下水。我一如往常，拿著相機潛水觀察、記錄海龜。剛下水不久，就見到一隻綠蠵龜趴在軟珊瑚上休息，牠有點害羞，我稍微接近，便轉身「起飛」離開。牠游動時，似乎有一團東西黏在牠的腹部底下，不過因為海龜離我有一段距離，所以看得並不清楚。當下以為牠可能被東西纏住，便花了一些時間跟蹤牠，並且讓動作保持更緩慢，減少帶給海龜的壓力。

游動了約五分鐘，海龜終於停下來休息，我慢慢靠近，原來牠腹部底下是一坨塑膠袋。我順手將塑膠袋拉住，海龜接著游走，沒想到，塑膠袋竟然從牠的肛門裡拉了出來。

這一幕讓我相當震驚。海龜誤食塑膠袋，以往都只是聽說，居然就這樣活生生在眼前發生。

也因為與拉出「塑便」的海龜相遇，改變了我看待海洋的角度：原本只專注於記錄美麗的珊瑚、可愛的海龜等美好一面，經過那一次，我深刻感受到海洋除了美麗還有哀愁。而海洋的哀愁，反而更需要、更值得被記錄。

「有多少的海龜誤食人造物？」我接著對這個問題感到好奇。於是，開啟了一項特殊癖好－－蒐集海龜便便。

從此之後的每一次潛水，只要見到海龜的便便，我便在海中將其弄碎，仔細觀察便便內是否有人造物，並用影像記錄下來。就這樣蒐集了六年，總共記錄了將近兩百條海龜便便，其中約70%含有肉眼可見的人造物，以塑膠碎屑及漁線最為常見。

根據海洋委員會海洋保育署2019年台灣海龜擱淺報告，該年度解剖了八十五隻擱淺死亡的海龜中，有五十二隻海龜的消化道內有人造物，比例為61%；而台灣屏東縣國立海洋生物博物館，2019年度收容的二十四隻傷病海龜的糞便中，含有人造物的比例更是高達100%，顯示出海洋垃圾對海龜的影響比例之高。

「海龜排放這些垃圾還有糞便，然後去把它洗出來，就會發現，牠的大便裡面是有廢棄物的。」根據國立海洋生物博物館曾文卜博士生的研究統計，海龜糞便裡頭的廢棄物，排名第一多的就是塑膠，包括硬的塑膠跟軟的塑膠，其中又以白色的塑膠為多數。其他還有橡皮筋、水果網袋等等，更誇張的甚至有芭比娃娃的頭髮。

直到現在，我仍持續蒐集海龜便便以及便便中的人造物，希望能夠透過這些累積，讓更多人知道海洋裡發生了什麼事。