Gin／「算命的」讓我成為談判高手

歷經兩個月的看房，終於到了最後議價階段。在這之前，我已跟先生決定好底線，只要超出預期百分之二就果斷放棄。

議價當天，下班前突然冒出緊急事件要處理，我連晚餐都來不及吃就匆忙赴約。到了仲介公司，房仲小陳堆滿笑容地迎上來，帶我們進入會議室，並說店長正在隔壁與屋主協調，只要我們願意將價錢往上加一點，就有希望成交了。我和先生照著事先排練好的腳本，表達購買誠意與心中合理價位，儘管小陳一再努力說服，皆不為所動。

小陳見狀，請店長進來，對方一坐下來就滔滔不絕分享他的個人經驗：如何愈買愈有錢，房子愈換愈大間，也再次強調好物件難求，要把握機會。由於前面一回合已消耗太多能量，當店長上場，沒吃晚餐的我根本無法專心，只感覺飢腸轆轆，並因為血糖過低開始失去防禦能力，一心想趕快結束這一切，去大吃一頓。

看著店長不斷上下開闔的嘴巴，我脫口說出：「算命的說這間房子不適合我們！」那張嘴頓時停住了，大概是我的話超出了他的預設劇本外。我接著說，「應該會有別的房子更符合我們的預算需求，我們再看下一間好了。」語畢，原本充滿自信的店長從神采飛揚轉為沉思，談判桌的氛圍有了微妙轉變。他緩緩說：「那好吧，我再去跟屋主談談看。」走出了會議室。

隨後，店長帶著表情複雜的小陳走了進來，告訴我們屋主願意以我們預算價格成交。我看了先生一眼，心想莫非這印證了職場中的那句話：「不做的人最大！」一句無心的話竟成為成交關鍵。這一切，其實只是因為我肚子餓了。

後來，我在《哈佛商業評論》上看到，出其不意是談判的好戰術，能讓對方措手不及，亂了方寸，甚至失去主場優勢，也讓對立的雙方有機會產生新的可能。

此時寫這篇文章的我，正和先生在新家品嘗著現磨咖啡，看著窗外的綠意美景，真心感謝那位「算命的」。