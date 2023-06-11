韓情／散步巧邂逅，歡喜迎回家

散步時不經意的一瞥，便被那個神祕的嬌小身影吸引了。

一天傍晚，在社區裡一條寧靜又美麗的櫻花步道散步時，發現一隻小黑貓，牠茫然地站在一旁牆頭上來回張望。我走過去跟牠說話，牠立刻跳下來，一邊喵喵叫一邊蹭著我，非常親人。我蹲下輕輕撫摸牠黑色的毛，還滿乾淨的。昨天來此散步時並未發現牠，我想應該是隻剛被棄養不久的貓。從此，聰明的牠每天準時在固定的地方等我。我連續在路邊餵了十二天，於管理中心po網尋找主人及認養人，卻都無結果。擔心氣候即將轉涼，牠無處遮風避雨，便於中秋節的前一天將牠收編帶回家。

幸運的是，經獸醫檢查牠是隻已經結紮的小母貓，健康乖巧，但沒有晶片。我給牠取名小仙草，回家後發現牠竟會對著我發出像「媽」的叫聲，還會回應我的聲聲呼喚，甚是驚喜；出門回來一開門，就見牠開心地迎接我，絮絮叨叨地叫著「媽」，我一把抱起牠親個不停。有了活潑可愛的小仙草，獨居生活增添許多歡樂，好似多了個貼心的小女兒，空蕩的房子裡如陽光灑進來，頓時明亮有朝氣，不再寂靜冷清。

我也搖身一變成為忠心貓奴，陪牠玩耍，幫牠按摩；牠則陪我看電視、做功課。當我拿起梳毛刷告訴牠「梳毛囉」，小仙草會立刻跳上沙發把手，我一邊梳毛一邊按摩一邊給牠唱歌，牠還會自動調整姿勢配合我。我說：「做功課囉。」牠則跟著我到書房，跳到書桌電腦旁的軟墊上，安靜地陪我寫作，此刻應是我最幸福的時刻。

家人都愛毛孩子，過去三十年來先後養了四隻大狗，六十六歲那年身邊最後一隻黃金獵犬過世後，我陷入深沉的悲痛，決心不再養狗。也從未想過養貓，總覺得貓高冷神祕，沒想到七十歲的我竟然會動心起念收養了小仙草。我感謝上蒼賜給我如此貼心又可愛的貓女兒，小心翼翼地摸索著與牠的相處之道，但母女倆無比契合，幾乎不需要適應期，同時我也破除了自己對貓族的許多刻板迷思。

小仙草白日隨侍在側，夜晚就當我的小暖爐，每天十點如娃兒般鬧覺，老奴才我幫牠擦手腳後抱至枕邊的小毛毯上，握著牠的小手小腳一覺到天明。清晨六點半，牠似小鬧鐘般準時叫我起床，讓已退休的我無法賴床，維持早睡早起的正常作息。根據瑞士的一項研究發現：在家裡有一隻貓咪陪伴的幸福指數，相當於有一個浪漫的情人陪伴。難怪我如今更為快樂，兩個寂寞的靈魂再也不寂寞了！