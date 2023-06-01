這家髮廊我光顧快二十年，即便搬家十幾年，仍越區前來。三名熟女合夥，洗染剪燙又快又好，重要的是她們懂得傾聽，讓每個客人覺得被理解、被接納，心情得到療癒。

有一名六十歲的先生，每周固定來做頭皮按摩，每每炫耀自己帶手足吃遍美食，像七期米其林餐廳，像谷關頂級又超級難訂的飛花餐廳等。我納悶為何不帶妻兒去呢？原來他離了婚，妻子與他交惡，不准他探望小孩，小孩在媽媽影響下也憎惡父親，孤單鬱悶的他用吃發洩心中鬱悶。每星期的頭皮按摩，在美髮師的巧手下獲得紓壓，炫耀美食之旅讓他得到眾人羨慕，撫慰了內心的傷痛與孤寂。

七十六歲的老奶奶，從進髮廊就用她有力的丹田，叨叨訴說兒子媳婦的事業、孝心，驕傲中卻洩漏許多寂寞。看來體力很好的她，洗完頭需看護攙扶坐上輪椅，原來她患有氣喘，腳也不良於行，兒子幫她請了看護，卻因忙碌事業而疏於探望，老奶奶的生活被外人強力管控。比如她想去星巴克優雅喝杯焦糖瑪奇朵，卻因路途較遠，看護只願推她去樓下小七喝中熱拿；疫情期間看護不讓她出門洗頭，剝奪她來髮廊「演講」的快樂，讓她好一陣子鬱鬱寡歡。

還有，禿頭男士戴了半輩子假髮，每個月都上門洗假髮，再小心翼翼戴上。上班小姐每天黃昏光顧，烏黑柔順的長髮是她極具吸引力的招牌。房屋代銷小姐舌燦蓮花，但對女兒的頂撞卻無力招架……在這家髮廊裡，大家都得到撫慰與包容。

那，它吸引我的魅力何在？因為她們可以把我柔細的頭髮吹得蓬鬆有型，她們提供了豐富的舞台，讓我靜靜欣賞人生多彩的樣貌，我衷心告訴美髮師：「妳可千萬不要退休啊。」