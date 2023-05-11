太太從家樂福買回一大盒甜酥式麵包，入門後便迫不及待地和我分享。它包裝不像一般用牛皮紙袋，而是一個長方型紙盒。我念道：「又買快過期的。」她回：「是促銷即期品好嗎？」哇，果然經過言語修飾就是不同，價值立刻倍增。

她打開盒蓋，將麵包大陣仗地排列開來，如司令閱兵。接著點算了一下，總共有三顆瑪芬蛋糕、八個可頌、九塊巧克力麵包，外加二十粒珍珠糖泡芙。我看外盒標價，全部竟然只要三歐元出頭，折合台幣約一百元，真是便宜到嚇人。

在法國，數年前人們有感於每年有上千萬噸食物被浪費，於是發起運動，媒合食品生產商、店家及慈善組織，將未售出的食物轉贈給需要的窮人。法國政府也在2013年立下公約應對食物浪費問題，2016年二月更進一步頒布〈反食品浪費法〉，其中便有一條是禁止大賣場扔棄或銷毀沒賣出去的食物（以前會倒漂白水以防有人撿食）。這些鮮度打折但無安全疑慮的食物除了透過食物銀行分送，也會低價出清，太太所買的這盒麵包就屬於後者。

推出即期品的店家不限於大賣場，還包括肉鋪、餐廳、雜貨店等等，因此可以買到的食物品項相當多，從生鮮的甜點、乳酪、肉品、蔬菜水果，乃至於罐頭，不一而足。除了到店當場選購，有需求的人，還可以事先利用App線上訂購，再去店家取貨。其中，最知名的是源自於丹麥、在歐洲多國流行的Too Good to Go，以及法國本土的Phenix。不管是哪種店家、品項或者消費模式，這些即期品的共同點是價格廉宜，往往不到原價五折，甚至一二折的破盤價。

後來想想，這種消費型態可說是多方互惠互利。對商家而言，既可以避開被政府罰款以及被道德譴責的風險，又免去清運垃圾的成本，還可以創造商機。對我這種生活儉樸的人來說，更是一大福音。這天晚上，太太用烤箱熱了可頌，切開後，夾入火腿、高達起司片做成三明治，吃起來外酥內嫩，層次豐富，美味極了。這些即期品麵包雖然賞味期限將至，但其實滋味不差，除了在這通膨高漲年代可搶救消費者荷包，也同時是做環保，實在是CP值極高的美味佳品。