羅娃娃／人之島奧林匹克運動會

島上有許多運動好手，所以也有不少熱鬧賽事，像是籃球、壘球賽，規模大些則是村莊和學校聯合辦理的「村校聯運」，不僅學生與家長，只要是村民都能夠參加。但最令人期待的，是一年一度鄉民運動會，簡稱鄉運，更多時候我們戲稱「人之島奧林匹克運動會」，全島居民共襄盛舉，連遠在台灣讀書或工作的族人都會特地請假回來參賽，為村莊爭光。

雖說是運動會，有時我更覺得是金馬獎之類的盛典，因為從停好車到走進會場休息區，一路上會遇到許多熟悉的親戚好友，彼此夾道揮手、擁抱、互道好久不見，彷彿走星光大道般。星光大道兩旁佇立的不是媒體，而是各式各樣的攤販，販賣著阿嫂們前一晚在潮間帶的戰績，螃蟹、月光螺、夜光貝、小章魚，想要搶到美食也必須捲起袖子比賽誰跑得更快。

會場內設有帳篷休息區，一部分給選手、一部分給鄉民，大家都很聰明會自備小椅子和摺疊桌，我甚至見過烤肉架和放啤酒的冰桶，走著走著冷不防就會有人遞來烤豬五花肉和冰啤酒。小島的衛生所與電力公司也把握機會擺攤宣導，手舉宣導牌合照、默背防三高口訣等就可以換贈品，沙拉油鹽巴洗衣精等最討人喜愛。

除了正經八百的競技項目外，通常也會有長青組賽事和親子趣味競賽，長青組的項目不講求速度，以讓長輩有參與感為主，親子趣味競賽則是讓平常忙於店務、農活的家長們伸展筋骨。我猶喜歡這兩個橋段，往往趣味橫生，而場邊的吃瓜觀眾總比場內參賽者來得激動，恨不得手裡有遙控器可以幫大家快轉。

壓軸的大隊接力最好玩，六個部落恰好可以組成六隊，有時人手不夠（可能不小心喝醉了），就會跨部落么喝姻親或同學來幫忙偷跑，甚至攔截路過的遊客和小幫手加入，於是路上總能遇見抱著獎品、氣喘吁吁但意猶未盡的生面孔：「欸，我剛剛去跑了大隊接力！」

不管是趣味活動或競技賽事，眾人有志一同的目標就是獲勝拿到獎品，參賽者不僅背負個人的勝負、村莊的榮耀，最重要是家人的期待──獎品可能是衛生紙、鍋子、殺飛魚時會用到的水桶、塑膠籃和鹽巴（通常跟水泥一樣大包）、釣魚用冰箱、釣竿、躺椅、去潮間帶可以戴的頭燈，更好一點會有電鍋、烤箱和電風扇。

「媽媽想要電鍋的部分。」印象很深有個奮力奪得百米冠軍的孩子驕傲說道。

媽媽那晚肯定笑得合不攏嘴吧。