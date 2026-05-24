陳泓名／在紐西蘭釣魚

釣魚在紐西蘭是高消費活動，除了釣竿以及移動的車輛，還需要買一張近兩千台幣的釣魚證。

我心血來潮，在Te Anau的野外用品店看起釣竿。店內有販售獵槍，販售船隻，販售冰上冒險的斧頭，相比之下釣魚用品和藹可親許多。買了「新手釣具組」，我開啟了湖邊釣魚的旅程，對了，漁證，由熱感應紙印出的像隨便會丟掉的發票的紙張寫著日期與姓名與編號。老闆說：「雖然看起來很瞎但是要收好，警察會查喔。」

真是省成本的好作法。我和父親說。

洋人真懂賺環保錢，去澎湖不用錢啦。父親說。

紐國的湖泊多由冰山提供穩定的水源，冷冽，難有活物。鱒魚、鮭魚等掠奪性魚類棲息。有時甚至連幼鴨都會拖下水底殺死。我使用的釣法是路亞（Lure），意為假餌。模擬蟲，魚，蝦，甚至是蜘蛛。

和台灣的家人聊天同時，釣竿似乎勾到什麼了？我趕緊拉起。卡住。假餌很容易卡住木頭石頭。此時就需要拉緊釣魚線，用反作用力震盪使它脫鉤。試十次有三次會成功，剩下七次就和路亞說掰掰。每次彈釣魚線就像是祈禱。還我路亞還我路亞。

啪。線鬆了，成功救回路亞，啊，省了五紐幣。內心的喜悅，彷彿釣到魚。

直到離開的數個月內，我釣了零隻魚，但多巴胺給我獎勵因為我救了自己的荷包。