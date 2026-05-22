䭔，餅也。《泉州府志》：「以米粉或麵和物於油內煎之謂之堆。」不過，現今日常語境中，餅的出線機率遠高於䭔，且涵蓋全面，燒餅蔥油餅奶油酥餅，凡公子吃的都是餅。䭔一字幾乎絕跡，除了蚵䭔。

蚵䭔是西南濱海一帶常見小吃。午後，無人的廟埕口，頭家慢吞吞地調漿料，熱油鍋，取出五六支「觳仔」（khok-á）──這是這門手藝獨有的吃飯傢伙，長柄，勺面寬淺，介於勺與匙之間──先在觳仔上澆薄薄一層麵糊當底，堆覆餡料，再澆麵糊稍加整形，炸時連帶整支觳仔一道下鍋。蚵䭔故而又名為觳仔䭔。

然而，站在蚵䭔攤前，東看看西看看總也不見䭔字，充作餐牌的黃色塑膠板上寫著斗大的「蚵嗲」，蚵䭔的通用寫法。說是蚵䭔，當然不真的僅限這一味，蝦仁花枝豬肉一概不拘，但西南濱海盛產鮮蚵，就地取材，蚵䭔簡直無懸念勝出。日光沸騰，頭家低頭翻動著鍋裡的蚵䭔，補麵糊，拿竹籤戳洞，手中兩支觳仔在油鍋裡一起一落，如跳踢踏舞。在缺少名勝的鄉下地方，這也就算是值得誇耀的風景了。

再一會兒，屋裡的人們午睡醒來，從口袋翻出銅板，廟口就又有了香煙。起先由大人帶頭，後來全是小孩自行組隊。我自小深諳手腳勤快的小孩有糖吃的道理，九◯年代Foodpanda、Uber Eats尚未問世，小孩熱中跑腿，家中長輩免不了就要咬牙掏錢。需求是被創造出來的。頭號金主當數我媽，然後就是四叔，金主未必次次都肯撥款，但一提蚵䭔，基本上都能順利過關。台南人吃䭔，另有一層淵源：端午多雨，相傳食䭔以補天。以蚵䭔取代石頭，在各種補天的神話中，堪稱妙想與滋味兼得的一舉。

買四枚蚵䭔，爸媽、我，以及照顧四叔起居的外傭。一人一枚。彼時四叔正處於化療期間，胃口奇差，卻仍強撐著病體陪我們說話，蚵䭔就是現成的話題。說著說著問題就來了，炸蚵䭔用什麼粉？

「黃豆粉。」四叔答，語氣篤定。

我半信半疑，連忙又折回去問，還真的是。

蚵仔易腐，台北因而罕有蚵䭔攤。我循著網路介紹去了永樂市場後方「蔡記」，口味十分清淡，不腥，只可惜海味稀薄。我照吃不誤。四叔過世後，偶爾想起來就買蚵䭔吃，死亡撕裂出巨大的空洞，補是補不了的，只能交給沉甸甸的蚵䭔去鎮一鎮。