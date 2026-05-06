我們再看看《碧巖錄》第四十八則，體會一下禪宗公案比較複雜的情景與相關話語：

舉，王太傅入招慶煎茶，時朗上座與明招把銚，朗翻卻茶銚。太傅見，問：「上座，茶爐下是什麼？」朗云：「捧爐神。」太傅云：「既是捧爐神，為什麼翻卻茶銚？」朗云：「仕官千日，失在一朝。」太傅拂袖便去。明招云：「朗上座吃卻招慶飯了，卻去江外，打野榸。」朗云：「和尚作麼生？」招云：「非人得其便。」

圜悟解釋這起公案，說到王太傅、朗上座、明招這三個人的關係，並且呈現了當時的處境：「王太傅知泉州，久參招慶。一日因入寺，時朗上座煎茶次，翻卻茶銚。太傅也是個作家，才見他翻卻茶銚，便問上座：『茶爐下是什麼？』朗云『捧爐神』，不妨言中有響。爭奈首尾相違，失卻宗旨，傷鋒犯手，不唯辜負自己，亦且觸忤他人。」圜悟還說，事情有親疏黑白，要說的活，不要說死，這個朗上座把話頭說死了，「如狂狗逐塊，太傅拂袖便去，似不肯他」。而明招又雪上加霜，給朗上座補了一刀，說：「朗上座吃卻招慶飯了，卻去江外打野榸。」圜悟解釋「野榸」，說：「野榸即是荒野中，火燒底木橛，謂之野榸，用明朗上座不向正處行，卻向外邊走。」明招在公案中講的風涼話，似乎詛咒朗上座在招慶寺裡吃飽了飯，無聊透頂，在寺裡混不下去，要到江外去招惹一橛火燒的野木頭。

圜悟引了雪竇禪師的頌：「來問若成風，應機非善巧。／堪悲獨眼龍，曾未呈牙爪。／牙爪開，生雲雷，逆水之波經幾回。」說明這個公案的應對，是王太傅提問引出的話題，有似《莊子》郢人運斤成風的故事，朗上座若是能夠巧妙回應，則「匠者運斤，成風而斫之，盡其泥而不傷鼻，郢人立不失容，所謂二俱巧妙」。可惜，「朗上座雖應其機，語無善巧」，而明招也批評得過於露骨，「道得也太奇特，爭奈未有拿雲攫霧底爪牙」。

雪竇頌語結尾所說：「牙爪開，生雲雷，逆水之波經幾回。」說的是雪峰義存（822-908）淘米的故事：

雪峰在洞山會下作飯頭，淘米次，山問：「作什麼？」峰云：「淘米。」山云：「淘米去沙，淘沙去米？」峰云：「沙米一時去。」山云：「大眾吃個什麼？」峰便覆卻盆。山云：「子因緣不在此。」

圜悟認為，雪竇展示的機鋒，「騰今煥古，有活脫處」。由此則案例，我們可以看到，《碧巖錄》反映了禪師應該如雪竇一般，飽讀詩書，隨時引證古代典籍，又能活學活用，把《莊子》所說的故事，轉為禪家應對的機鋒。同時也強調了禪師言行風虎雲龍的氣勢，上天下地，翻雲覆雨，體會佛旨，沙米一時去，四大皆空。在此公案中，朗上座與明招都把機鋒說死了，沒有轉圜的餘地，不像雪竇在機鋒生死的關頭，游刃有餘，舉了雪峰義存為例，可以「沙米一時去」，把嬰兒與洗澡水一起倒掉，因此，圜悟讚嘆雪竇：「活句下薦得，永劫不妄。朗上座與明招語句似死，若要見活處，但看雪竇踏倒茶爐。」

諸位看官，懂了嗎？不懂，請再看看《碧巖錄》。