【馬年插畫展4-3】顏寧儀

執業至今，鮮少為自己畫什麼，在這麼多年為不同的對象繪圖之後，慢慢的，我有點不知道自己是誰。

2025年，我開始發展一個女子的故事，說是故事倒也不算有，也許比較像某種遊記？

我在有時間的時候，會尋找確認是公共領域的古圖，用拼貼的方式，像是替這位女子作一個紀錄，敘述她今天遇到什麼或做了什麼，我猜這是一個尋找與追求的過程，不知道她將會去到哪裡。

希望馬年，我可以讓這個女子馬力全開，無懼向前，也祝福大家馬蹄生風，好運連連。