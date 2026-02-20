【馬年插畫展4-3】顏寧儀

聯合報／ 顏寧儀
馬年插畫展4-3。（圖／顏寧儀）
馬年插畫展4-3。（圖／顏寧儀）

執業至今，鮮少為自己畫什麼，在這麼多年為不同的對象繪圖之後，慢慢的，我有點不知道自己是誰。

2025年，我開始發展一個女子的故事，說是故事倒也不算有，也許比較像某種遊記？

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

我在有時間的時候，會尋找確認是公共領域的古圖，用拼貼的方式，像是替這位女子作一個紀錄，敘述她今天遇到什麼或做了什麼，我猜這是一個尋找與追求的過程，不知道她將會去到哪裡。

希望馬年，我可以讓這個女子馬力全開，無懼向前，也祝福大家馬蹄生風，好運連連。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
馬年插畫展 過年

延伸閱讀

【馬年插畫展4-3】顏寧儀

鴻鴻／無愛之歌

李紹基／小城大志

【馬年插畫展4-2】可樂王

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。