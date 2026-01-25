辛金順／關於死亡一二

1.

語言在火中點燃了一行詩句

關於死亡

那些火星子會告訴你，悼詞

花火的剎那

寂靜、美麗而哀傷，還原了

夢的完好





許多遠行而去的名字已經

無人記起

風曾經過的林梢，仍掛著

昨日一枚落日





落葉被埋在深深的土裡

滋生黑暗

暮色已經成形了，虛無

不斷擴大





天色向晚

那些快樂和哀傷都只是一陣

風吹過的回響

在語言成了灰燼後，靜靜

飄飛

向世界所有緘默的窗口





2.

我俯瞰自己心中的一口井

空洞的深淵啊

汲不出一桶水聲，只寧靜

看神鬼的交鋒





一些匿名的人也曾經走過

潑撒了墨水

攜著詩囊

走成了一閃而逝的星光





狐狸留跡，留下了難言的

悲傷，風迴盪

埋葬過許多名字的墓地

從不對外開放





那些螺旋上升的日和月

轉動

我看不見的陰影，四處流竄





幻想蒸騰，有時文明，有時

蠻荒，愛來過

也走了，而我只能靜靜

俯瞰

這一口井啊，寂寞

無邊，擁抱著愛和恨的地方



