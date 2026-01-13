一入冬，湯糰店門口就排起了長長的人龍。

十八歲以前，吃湯圓是家庭節目。隆冬深夜，不知誰先起的頭：「今仔暗來烰圓仔？」口味不外乎基本款紅白雙色小湯圓和桂冠，桂冠幾乎是包餡湯圓的同義詞。直到上了台北，陸續造訪台一牛奶大王、政江號、八棟圓仔湯等老字號，花生湯紅豆湯甜酒釀加蛋，餡芯從棗泥、桂花、流沙到牛奶糖……在花生芝麻兩大山頭之間，憑空多出了無數險麗的小山水。

煮湯圓技術難度不高，燒兩鍋水，一鍋甜湯，一鍋湯圓。甜湯口味不拘，按各人喜好準備即可，我家常用桂圓二砂打底熬湯，偷個懶，借市售罐裝花生湯兌牛奶應急亦無妨，但切不可以白水充甜湯。桂圓茶熱量有限，工序一點不麻煩，倘若連這一步都要圖省事，不如不吃。水沸後下湯圓，點一次水，待湯圓浮起後撈出，稍事組裝一下便可上桌。包餡湯圓少有散賣，常見一袋十入，剩的放回冷凍庫繼續雪藏，靜待下一波寒流來襲。

吃了一肚子湯圓，通體甜絲絲暖洋洋，芬馥慵懶，一沾床立刻睡得昏天黑地。在家吃湯圓就這點好。

正因為快樂非常，於是似乎沒有誰拿它去炸，太費事，誰有這閒工夫。

多年前，一回同友人約在城中「蔡萬興」，適逢元宵隔日，席間，店員捧出一大托盤金黃燦爛之物，說是老闆招待。我們意外又好奇，紛紛轉頭看店員於各桌間穿梭分送，所到處，響起一陣陣輕呼讚嘆，啊，是炸元宵。

炸過的元宵鬆柔若無物，上下唇一抿，餡芯倏忽流洩滿口，無限銷魂。一大盤炸元宵火速被掃空，萬幸店家貼心，片刻後又端出一盤炸元宵饗客，我顧不上燙，更顧不上客氣，一口氣連吃了五六顆。

回家後一查，發現彷彿不難嘛。首先，要弄清楚湯圓和元宵之別：湯圓徒手搓成，皮肉光滑細嫩，至於元宵，靠竹篩不斷搖甩滾動成形，相較下口感更軟彈，存在感十足。製法不同，注定了湯圓適合水煮，元宵卻是水煮油炸兩相宜的。儘管如此，炸元宵到底不比別的，怕沾黏油爆，最好預先裹一層乾粉，小火慢慢炸，炸至膨脹就差不多該起鍋了。

道理不難，難的是化心動為行動。這麼多年過去了，我卻一次也未曾真正動手炸元宵。憊懶如我，總還抱著繼續當伸手牌的美夢：找一天，再上蔡萬興碰碰運氣吧。