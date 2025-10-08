汪啟疆／日子載離的尋覓現象
● 日子
我們沐浴，玻璃上濺出水滴
需要抺去，……照清自己
相信一定有某個無限的夜之黑水晶存於玻璃和瞳中
每天洗滌，夜空濺出星星
在晨間漸亮的水聲內抺去了不確實的夢境
● 載離
晨間又聽到急救車嘶叫來去
一個老或病的靈魂在身軀內就這樣載走了
想著所知或無知的生涯發生的突然
機器維持心跳的人，在急救車內的床褥
逐漸歇止脈搏且不由自己的
被載離老病，往另一個新生靈魂等待的地方去了
● 尋覓
蛇所盤踞的大夢是牠那一窩蛋嗎？
浪在傳遞消息卻祇撈到棄遺的腳印嗎？
整個夜裡捕捉到的螢火白天發現都成了蟲蟲
祕密拍打聲音的女孩走動的心在哪裡保留？
叫喚兒時名字的媽媽現在竟那麼老了？
昨夜的夢怎麼被晨雨淋醒始終立在窗外？
● 現象
樹把花果開盡就藏入整塊綠色內
補齊它所失去作另一次季節給予
魚在攤位以那些水澤淋漓身軀的不再躍動
剁塊了仍堅持去鱗後的新鮮
水果攤的整個黃昏市集喧譁彼此
鬧熱情緒裡把生活所需的都放置這裡
關於愛喲
在我心裡的年輕她就永遠年輕著
把手掌覆蓋眼瞼，任世事睡去
不看不思，也不入夢。
