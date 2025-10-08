汪啟疆／日子載離的尋覓現象

聯合報／ 汪啟疆

● 日子

我們沐浴，玻璃上濺出水滴

需要抺去，……照清自己


相信一定有某個無限的夜之黑水晶存於玻璃和瞳中

每天洗滌，夜空濺出星星

在晨間漸亮的水聲內抺去了不確實的


● 載離

晨間又聽到急救車嘶叫來去

一個老或病的靈魂在身軀內就這樣載走了


想著所知或無知的生涯發生的突然

機器維持心跳的人，在急救車內的床褥

逐漸歇止脈搏且不由自己的

被載離老病，往另一個新生靈魂等待的地方去了


● 尋覓

蛇所盤踞的大夢是牠那一窩蛋嗎？

浪在傳遞消息卻祇撈到棄遺的腳印嗎？

整個夜裡捕捉到的螢火白天發現都成了蟲蟲

祕密拍打聲音的女孩走動的心在哪裡保留？

叫喚兒時名字的媽媽現在竟那麼老了？

昨夜的夢怎麼被晨雨淋醒始終立在窗外？


● 現象

樹把花果開盡就藏入整塊綠色內

補齊它所失去作另一次季節給予


魚在攤位以那些水澤淋漓身軀的不再躍動

剁塊了仍堅持去鱗後的新鮮


水果攤的整個黃昏市集喧譁彼此

鬧熱情緒裡把所需的都放置這裡


關於愛喲

在我心裡的年輕她就永遠年輕著

把手掌覆蓋眼瞼，任世事睡去

不看不思，也不入夢。


