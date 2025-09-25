詹澈／諦聽，善獸──在開封龍庭見其聽聞人間

這是開封府，包拯，我不是來擊鼓

申冤，我只是來，升煙

在這開封最高城樓最上方的龍庭

一如在已經荒漠的陽關僅留的烽火台上

我想點燃示警的烽煙，以一枝筆





但我沒有帶火種來，只遠遠看見

黃河邊，還有農家的屋頂冒著炊煙

像一炷香在那兒，你們，地底下歷朝的皇帝們

都曾看見那炊煙，一千多年了

農民的心，總是那樣純 ，你們難於違背





諦聽，你在龍庭四周伏守諦聽

多少個朝代都已埋在這樓台下

你聽見多少天上人間，包拯也聽不見的

歌舞下的冤屈，青天下閃著雷電

想要劈開歷史塵封的千萬個轉折





在那個點上，無非是人的一念善惡，一如銅板

落在盲丐的面前，他聽見兩面都同是慾望

他就似蹲在歷史轉折的角落，睜著白眼

諦聽善惡口沬飛濺的爭辯，輕重無序的腳步聲

看見戰爭的血流乾涸著這城牆，在火海中盲瞳





諦聽，善獸，經書記載地藏王菩薩的坐騎

祂曾以錫杖震開地獄之門救渡母親

而這龍庭下多少個朝代層埋的屍體

有多少母親抱著孩子在冰火中成為化石

諦聽，以善為食，以惡為屎，請救渡她們吧



