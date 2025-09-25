詹澈／諦聽，善獸──在開封龍庭見其聽聞人間
這是開封府，包拯，我不是來擊鼓
申冤，我只是來，升煙
在這開封最高城樓最上方的龍庭
一如在已經荒漠的陽關僅留的烽火台上
我想點燃示警的烽煙，以一枝筆
但我沒有帶火種來，只遠遠看見
黃河邊，還有農家的屋頂冒著炊煙
像一炷香在那兒，你們，地底下歷朝的皇帝們
都曾看見那炊煙，一千多年了
農民的心，總是那樣純 ，你們難於違背
諦聽，你在龍庭四周伏守諦聽
多少個朝代都已埋在這樓台下
你聽見多少天上人間，包拯也聽不見的
歌舞下的冤屈，青天下閃著雷電
想要劈開歷史塵封的千萬個轉折
在那個點上，無非是人的一念善惡，一如銅板
落在盲丐的面前，他聽見兩面都同是慾望
他就似蹲在歷史轉折的角落，睜著白眼
諦聽善惡口沬飛濺的爭辯，輕重無序的腳步聲
看見戰爭的血流乾涸著這城牆，在火海中盲瞳
諦聽，善獸，經書記載地藏王菩薩的坐騎
祂曾以錫杖震開地獄之門救渡母親
而這龍庭下多少個朝代層埋的屍體
有多少母親抱著孩子在冰火中成為化石
諦聽，以善為食，以惡為屎，請救渡她們吧
