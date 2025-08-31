一靈／握握留停
「握著她直到她睡著
她小小的好像會說話的
手漸漸靜默……」
（短短的時間短短停留）
「我感覺她登出這個世界
緩緩到夢境之中
像被抽出的信件
神在那讀
神在那寫……」
（短短的停留短短的靜默）
妻聽我如此她眉眼低低
點頭微微好像讀信而沉
默默又片刻
「我不知道該怎麼說……
聽你這麼講我想到陪媽媽
安寧病房住的那段時間
我在她床旁直到
往生前握住她的手
一直握著一直握直到她走
走進一場大夢
好像你剛剛說……」
（神在那讀神在那寫）
人間這場對話不時重播
留停於每每伴著女兒眠
握住的她的手的我
的手也被她輕握
想著現下離開的是哪方
留下的是哪方
誰睡著了誰是走
逛書店
