「握著她直到她睡著

她小小的好像會說話的

手漸漸靜默……」





（短短的時間短短停留）





「我感覺她登出這個世界

緩緩到夢境之中

像被抽出的信件

神在那讀

神在那寫……」





（短短的停留短短的靜默）





妻聽我如此她眉眼低低

點頭微微好像讀信而沉

默默又片刻

「我不知道該怎麼說……

聽你這麼講我想到陪媽媽

安寧病房住的那段時間

我在她床旁直到

往生前握住她的手

一直握著一直握直到她走

走進一場大夢

好像你剛剛說……」





（神在那讀神在那寫）





人間這場對話不時重播

留停於每每伴著女兒眠

握住的她的手的我

的手也被她輕握

想著現下離開的是哪方

留下的是哪方

誰睡著了誰是走



