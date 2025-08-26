1.色澤

天選的一心二葉

新穎的穎、厚實的實

總是老吾老祖母，幼吾幼小孫

共同翻飛著歲月





2.光澤

日月、冷熱、動靜

循環著轉深年輪，滲出光

在一層一層葉面上銀亮





3.手澤

唐風宋韻到明清，越清

心，靈，且輕盈

你將血脈揉入葉脈，文文誦經聲





4.潤澤

千絲萬縷天上來的雨滋潤了我

千絲萬縷進入你，你的筋你的脈

你的過去與未來

千絲萬縷我滋潤你





5.恩澤

陽光隨意照著 白雲，白雲隨意來去

隨意穿越紅土

紅土，隨意黏隨意酸隨意赤隨意紅

隨意丹丘生

隨意隨你 照或不照汗青





6.德澤

斤斤計較水溫，計數浸泡的秒數

卻不計量手上水泡厚繭

那嫩皮又聳高幾許

只想著面對面的你

順口、順喉、順心嗎？這茶這人生



