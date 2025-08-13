梁正宏／不是樹的樹

聯合報／ 梁正宏
不是樹的樹。（圖／梁正宏攝影）
不是樹的樹。（圖／梁正宏攝影）

近年來，空拍機飛得更高，也看得更深。那原本藏在地貌褶皺裡的祕密──潮汐樹，終於被看見了。

而我，不及從歐洲會議的溽暑中抽離，便奔向錢塘江，只為親睹它的真容。

高空俯瞰，它像極了水墨畫的舒展：枝幹似流線、根鬚若筆觸、葉片如詩的片段……

但它，其實不是樹，是潮汐日夜雕琢出的溝槽地形：漲潮沉積、退潮沖刷。一筆一畫，每天改寫自己，永不重複。

我一路悦讀，它隨著行進如血液的潮汐，在靜默中修護，柔韌裡堅持，一種超越語言的震撼。同時，也沿岸欣聞，土質鬆軟的它，還肩負著緩和沙地與江水的摩擦，滋養魚蝦與飛鳥，彷彿是座會呼吸的生態寶藏，溫柔的存在──

不禁懷想，在文明與自然之間穿梭的我們，是否也應學學它，活出「柔而不弱」的姿態來？

