扈嘉仁／哥布林攝影師
帶著感光元件的敏感
在別人臉上
尋找自己的表情
總是這樣的
捕魚的人不會是魚
為了美好的觀看先站到美好的外面
察覺當事人不會察覺的
光線，讓他們成為當事人
隔著鏡面，為別人的生活撕出邊線
像截圖。但太像是截圖
尤其當一個人走過鏡頭
他漫不經心的痛苦
會不會其實
更像是站在哥布林洞穴
貪婪的背光處偷窺
比這裡
光亮的世界在變得髒汙
或已經髒汙
明亮的人性值得
我去細心保留
人類正在成為骨董
老舊的痛苦，老舊的幸福
老舊的失而復得
我計畫為哥布林發明一座暗房
比這裡
更黑更乾燥
透過沖洗
把人類釘回他們死亡的瞬間
