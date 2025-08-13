扈嘉仁／哥布林攝影師

帶著感光元件的敏感

在別人臉上

尋找自己的表情





總是這樣的

捕魚的人不會是魚

為了美好的觀看先站到美好的外面

察覺當事人不會察覺的

光線，讓他們成為當事人





隔著鏡面，為別人的生活撕出邊線

像截圖。但太像是截圖

尤其當一個人走過鏡頭

他漫不經心的痛苦





會不會其實

更像是站在哥布林洞穴

貪婪的背光處偷窺

比這裡

光亮的世界在變得髒汙

或已經髒汙





明亮的人性值得

我去細心保留

人類正在成為骨董





老舊的痛苦，老舊的幸福

老舊的失而復得

我計畫為哥布林發明一座暗房

比這裡

更黑更乾燥

透過沖洗

把人類釘回他們死亡的瞬間



