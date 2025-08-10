（印度）沙德偉（Devesh Path Sariya）詩／李敏勇 譯／花蓮海濱

1.

任何地方的海

從未這般清澈和湛藍──孟買，

安塔利亞，尼斯，

溫哥華也一樣。

酒瓶，完好或碎碎的，

在北台海岸都是，

被滾動的海浪沖刷得

平整圓滑。

以好奇的目光期待看到

一切都必定改變

我來到久違七年的花蓮。





2.

一位婦人在海濱堆置石頭，

建造了一座高聳的塔樓。

她的伴侶為她挑選

適合的石頭。

我相信他們無論到哪裡，

都會建造出美麗家屋。





3.

一名男子

在他們建造又破壞的房子丟石頭

並將之弄垮。

或許這對他如同一場棋局。

讓我想到推土機

常出現在印度近來的新聞。





4.

看著倒塌的石屋

海濱的有一個女孩

決定不建造石屋。

而是選擇帶一些小石頭

回家。

她低頭挑選一些

斑剝、有紋理或類似心型的石頭，

看起來像選擇甜點的形狀和香味喚起的記憶。





5.

儘管海浪洶湧，

大海似悄悄向我走來。

一個男孩靠近 敢對峙大海，

太平洋洶湧而來回應。

在我盤腿席坐時，水花在我身上噴濺。



