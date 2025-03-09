昨昏佇*小巨蛋等公車，一名七十外歲的女士呵咾我的球鞋好看。「可能愛兩三千箍喔？」我講三千。紲落去伊講：「你看起來真健康。」我講馬馬虎虎啦，意思是無你看的遐爾*好。然後，伊問我：「你看我呢？」

我講你看起來也真健康。總是愛講人佮意聽的。

想袂到伊繼續考我：「對佗位看會出我健康？」我想一下，「你的氣色好」。「閣有咧？」對生分的人出這種考題有較奇怪。「閣有，你會問人這種問題。」心內按呢想，歹勢講出喙。好佳哉，伊比家己的跤，「其實，我的跤頭趺*無好，兩個月前才手術」。

喔，原來是欲分享家己的病疼，這是真濟老歲仔人愛講的。

人既然遮爾大方，我就按呢照實共伊講：「其實我的鞋是為著欲撨*龍骨，鞋底有跤弓墊。」

伊內行，「跤弓墊誠貴，量跤定製的愛一兩萬」。我講著啊，我的就是量跤定製的。

「穿跤弓墊行起來啥款？」我猶未回答，伊的公車來矣，阮講再見，伊隨上車。

台灣人普遍善良親切，和生分人才會加減「牽」。

無幾工前，我坐佇公車頂，一位和我差不多年歲的女士坐到我身軀邊，講：「好厝邊。」

好厝邊？我掠伊看，伊笑笑仔講：「車頂的厝邊啊。」

伊講伊是英文老師退休，這陣猶佇教會做志工，共七八个中學生補習英文。伊問我應該也退休矣？當然。以前是做啥頭路？退休幾年矣？幾歲？

問甲遮爾工夫？毋過人問我進前，有先報家己的資料，我就老老實實回答。心內想，小等落車，兩人無可能閣再相見面，你知影這敢有啥意義？Kan-na為著愛講話？毋過，伊講一句「有意義」的話；聽著我老實報年紀的時，講：「喔，看袂出來，我叫是你比我較少年。」

伊閣問我市政府逐個月提供予老人免費坐車的480點我有夠用無？我講我罕得出門坐公車，用袂完（我較愛的是坐計程車省六十五箍的老人福利）。伊講伊攏無夠用，除了教會以外，也去別的所在教老人基本英語，去圖書館讀英文故事予囡仔聽……

遮爾有氣力，遮爾熱心，我足欽佩！我相信伊的心理比我較少年！

可能就是慣勢和無仝行業、無仝年歲的人接觸，和生分人牽話，就變做伊足自然的日常活動。

＊註： 佇（tī）：在 遐爾（hiah-nī）：那麼 跤頭趺（kha-thâu-u）：膝蓋 撨（tshiâu）：調整