龍年過了是蛇年。生肖更替,意象陡跌,這個落差需要填補,心理的失落需要安撫。我屬蛇,更需要與自己和解。

我不喜歡自己的生肖,卻又擺脫不掉。蛇陰險狡詐,狠毒危險,是冷酷的威脅,光看外形就讓人害怕。小時候長輩安慰說,我屬小龍,讓我寬心。小龍好,我喜歡,似龍而小也,功夫巨星李小龍就叫小龍。轉個念,情緒攀升了不少。及長方知,李小龍是藝名,本名李振藩,屬龍,不屬蛇。在生肖前加個「小」字,是民間常見的暱稱。

蛇年是我的本命年,乙巳蛇年是我的花甲之年。自此,我向「知天命」揮手告別,體認到謀事在人,成事在天,淡然處之。往後,我將進入「耳順」,盼能企及孔夫子的高度,聽得進逆耳之言,無所違礙於心。

蛇有著特殊的原始地位,是中國遠古先民的重要圖騰之一,也被視為龍的原型。龍有蛇的影子,蛇有龍的樣子,譬如東漢‧王充《論衡》:「龍或時似蛇,蛇或時似龍。」伏羲和女媧是上古神話中的人類始祖,其人首蛇身的形象頻繁出現。商周青銅器的紋飾與神權關係緊密,青銅器上的蛇紋頗多,標誌著蛇的神聖與尊貴。

先秦時期,蛇也象徵國君,譬如《左傳‧文公十六年》:「有蛇自泉宮出,入於國,如先君之數。」蛇亦是吉兆。相傳春秋時隋君出行,路見大蛇被傷,敷藥救之,後蛇啣珠報恩,此靈蛇珠與和氏璧齊名,均是中國古代稀世珍寶的代表。

蛇,雖是現實世界可見的存在,卻因此而給人以遙遠神祕之感,是個受古人崇敬膜拜的瑞符。

東漢‧許慎的《說文解字》未收「蛇」字,僅收其古字「它」。「虫」字邊的「蛇」是個後起字,「它」才是「蛇」的本字。《說文》裡小篆的「它」是個象形字,重點突出了「它」的蛇狀:寶蓋頭上面的一點是細長的蛇信(蛇的舌頭),寶蓋頭的主體是大比例的蛇頭,寶蓋頭下方的「匕」是垂掛的蛇身及彎曲上捲的蛇尾。上溯到甲骨文,字典裡各種寫法的「它」,就更像是一條條具體而微的蛇了。

蛇,有其禍害的另一面,譬如清‧段玉裁《說文解字注》:「上古草居,患它(蛇),故相問:無它乎?」上古人民居住在田野的荒草間,擔心有蛇,所以見面時會互問:無它乎?沒有蛇吧?蛇是洪荒時代人類生存的一大敵患,因此蛇也用來轉喻邪惡之人,譬如元‧王伯成《李太白貶夜郎》第四折:「大唐家,朝冶裡龍蛇不辨」,大唐李氏在朝廷裡好壞不分。

中華文化裡的蛇,形象比較複雜,既具神格,也具妖格,雙面性突出。蛇圖騰和青銅器蛇紋是祥蛇,讓先民崇敬膜拜。然而,環境裡的蛇是安全的威脅,讓先民憂慮害怕,後來也成為妖魔的化身,《山海經》、《白蛇傳》、《聊齋志異》就記錄了許多蛇妖的故事。

把蛇與龍並列,以龍為基準參照,可以看到蛇的地位有起有伏。最初,龍蛇互通,二者俱尊,用以比喻非凡之人,譬如《左傳‧襄公二十一年》:「深山大澤,實生龍蛇」,在深山大澤這樣的非常之地,孕育著龍蛇般的非常之人。

後來,龍蛇出現高低分化,開始用龍比喻英雄,用蛇比喻凡夫,譬如元‧馬致遠的《夜行船‧秋思‧喬木查》:「縱荒墳橫斷碑,不辨龍蛇」,任由墳塚荒蕪,斷碑橫陳,英雄凡夫無法辨識。

甚或,高低分化更進一步,用龍比喻好人,用蛇比喻壞人,譬如《敦煌變文集‧伍子胥變文》:「皂帛難分,龍蛇混雜」,黑白難分,好壞混雜。這段文字所貢獻的成語「龍蛇混雜」深入人心,蛇的負面形象也就更加穩固了。

蛇亦聖亦妖,亦正亦邪,這就如同英文所說的,two sides of the same coin(同一枚硬幣的兩個面)。陰陽乾坤,好壞善惡,進退輸贏,有用無用,一體兩面,天地之間似乎隨處可見,不獨蛇耳。

蛇是圓柱狀的爬行動物,無足有鱗,體長尾尖,在分類學上,屬於脊索動物門(Chordata),爬行綱(Reptilia),有鱗目(Squamata),蛇亞目(Serpentes或Ophidia),全世界目前已知的蛇約有3900種。

在英文裡,蛇的通稱除了snake(蛇)之外,另有文學用語serpent(大蛇)和動物學術語ophidian(蛇類)。蛇的特指就多了,常見的譬如cobra(眼鏡蛇)、rattlesnake(響尾蛇)、python(蟒蛇)、boa(巨蚺)、viper(蝰蛇)等。

在以英語世界為代表的西方文化裡,蛇給人的聯想多為負面,不論是snake(蛇)還是serpent(大蛇)。根據詞語「聖經」《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)所載,snake可代表忘恩負義和背信棄義,正如《伊索寓言》(Aesop's Fables)裡那隻蛇給農夫的回報一樣。snake也可指稱陰險小人或潛在的危險,常用於慣用語a snake in the grass(字面「草叢裡的蛇」),這個用法譯自古羅馬詩人維吉爾(Virgil)《牧歌集》(Eclogues)第三章的Latet anguis in herba(蛇藏草中)。snake亦用來指人,語氣中帶著不屑和責駡,或可翻成「賤貨」、「廢物」。

OED指出,serpent給人的聯想和snake大同小異,以負面為主,或狡猾奸詐,或欺騙背叛,或妒忌惡毒。serpent在西方文化最知名的形象,莫過於《聖經‧創世紀》(Genesis)第三章所描繪的那條狡猾的蛇了。此蛇是撒旦(Satan)的化身,引誘夏娃(Eve)違背上帝的禁令,摘下伊甸園(Garden of Eden)智慧樹(Tree of Knowledge)上的果子,這個吃下便能分辨善惡的果子就是後來所謂的禁果(forbidden fruit)。是故,serpent也就代表著撒旦、魔鬼、引誘者。

希臘神話也有一些蛇的形象,多屬負面,讓人畏懼,譬如蛇髮三女怪戈爾貢(Gorgon),最知名的當屬其中的美杜莎(Medusa),戈爾貢醜陋可怕,只要看她們一眼就會立刻變成石頭。另有九頭蛇海德拉(Hydra),相傳這個蛇身妖怪有九個頭,砍掉其中一個頭就會立刻生出兩個頭,是個難以根除的禍患。

希臘神話的蛇也有正面的形象,主要化身為蛇杖,影響廣泛而深遠,一直持續到當下的世界。這裡的蛇杖是有蛇盤繞的筆直節杖,分為單蛇杖和雙蛇杖兩個版本。

第一個版本是單蛇無翼的單蛇杖,是有「醫神杖」之稱的「阿斯克里皮厄斯之杖」(staff/rod of Asclepius),由一條蛇盤繞著木製節杖而成,這是醫學和醫療保健的標誌,美國醫學會和世界衛生組織就用來作為徽標。阿斯克里皮厄斯(Asclepius)是希臘神話的醫療之神,常見形象是手持單蛇纏杖的蛇杖,對患者施以起死回生之術。蛇每隔一段時間就會蛻皮,終其一生反覆進行,象徵再生與回春,體現了醫療的本質。

醫神杖的蛇也象徵了二元對立的矛盾綜合體,生與死,疾病與健康。就如同單詞pharmacy(藥學、藥房),在古希臘文的意思是藥也是毒,正所謂「是藥三分毒」,藥和毒互為表裡。

第二個版本是雙蛇有翼的雙蛇杖,是俗稱「商神杖」的「使者杖」(caduceus,本義「使者」),這是希臘神話的眾神使者赫爾墨斯(Hermes)的節杖,也是羅馬神話的眾神使者墨丘利(Mercury)的節杖,在古希臘羅馬時代是使者的標記。赫爾墨斯(或墨丘利)不只是眾神的使者,也主管商業、貿易、談判、旅遊等眾多領域,常被描繪為手持雙蛇杖。這根節杖被兩頭相對的兩條蛇纏繞,此意象與古代近東的蛇崇拜有關,如今觀之,兩條蛇或可視為交流的兩個主體。杖頂有雙翼,象徵速度如飛行一樣快。然而一個普遍的現象是,這根雙蛇的商神杖後來常被誤作單蛇的醫神杖,成為醫學的象徵,正統的醫神杖反而受到了冷落,成了少數。

由此可知,在以英語世界為代表的西方文化裡,蛇也不是全然負面的,一樣有著善惡兼具的二元性。在西方文化重要根源之一的基督教《聖經》裡,那條引誘夏娃偷摘智慧樹果子的蛇雖「壞」,被「正統」視為魔鬼撒旦的化身,但也因為牠,人類才有了知善惡別是非的智慧。蛇有蛇毒,能致人死亡,但毒也可能是藥,能救人一命。一枚硬幣本來就有兩個面。

六十而耳順。閱讀文獻,瀏覽圖片,整理思緒,下筆為文,蛇我還是怕,看到蛇我還是會嚇出一身冷汗,但蛇給我的窒礙,似乎已經開始有點疏通了。