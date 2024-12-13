▋與汙穢共存

濁水溪水，從合歡峻嶺出發，降落叢山鞍部，穿越丘陵山城，迴繞平原農鄉，由東向西，隨緩緩下降的地勢出海──

全台灣第一條百歲以上的官設古圳「莿仔埤圳」，與南岸濁水溪平行，由東向西，穿越彰南平原出海──

萬千大小溝渠中的「三條溝」，是莿仔埤圳眾渠道中的一小分流，蜿蜒廣闊稻田，進入我家純園，一樣由東往西，繼續去灌溉更下游的農田──

所有溪流走過的大地，都有它淵遠流長的歷史身世，河域兩旁生活的庶民，對溪流母親的理解，大多只有破碎、短淺的生活經驗，至於錯綜複雜的整體源頭，和撲朔迷離的去處，其實很陌生；更何況經常更改、變動不停的前身，和不可預測的未來，就更難被全面的認識清楚了。

史地學家郁永河，在《裨海紀遊》書中，記敘他由南往北跨越濁水溪的親身經歷，他說：「鐵黑色沙水，水深湍急，牛隻害怕不敢渡，十幾個原住民推著牛車，勉強通過，差點溺斃。」

原來三百多年以前的濁水溪下游，還如此水勢滔滔啊！但是今天我們眼前，看見的廣闊河床，只有少少細流，此外是一大片乾涸礫石與黃沙，當代農民，正在溪床上墾地搶耕養殖，園藝植栽、西瓜，養鴨人家一一進來了，人世生活無處可去的破家具、廢垃圾進來了，某種力量與時光同行，不停更動著土地的容貌，豈只大山河，每一條銜接的小溝仔也在變動啊！

「三條溝」是莿仔埤圳沿線，眾多灌溉渠道的一小分支。整個濁水溪流域，就只有這一小段流進我家純園，深入大約350米的圳溝，是我唯一管理得到的區域。

初初嫁入農鄉，是七○年代，我跟著婆婆下田，一起在圳溝兩岸耕種。此時的「三條溝」，水路還搖擺不定，靠隆起的土田埂圈住水流。田埂活土護著水田，終年濕潤，是眾多兩棲或陸棲生物的居所。各種田鼠，土撥鼠喜歡挖掘圳堤，堤下的通道，是繁複蜿蜒的神祕迷宮，成為底層生物的生活王國。但是眾多開心穿梭的動物，拱鬆了泥土，經常造成崩堤，令農民非常苦惱。

婆婆胖胖的身軀，走在凹凸不平的土圳堤上搖搖晃晃，反覆搬動一捆捆稻草和石塊，來覆蓋田埂，抑制叢生的雜草。巡田工作，主要是巡鼠洞。一發現明顯通道時，就用鐮刀割下周圍水草，混上爛泥，裝進廢棄麻布袋中，塞進坑洞堵鼠坑，以防水田漏水崩堤，沖毀秧苗。

護堤、修堤，始終是勞動農民不能停歇的艱苦工作。日後的水利單位，興建起水泥工程，把水流固定成單一河道，減輕農民的辛勞，卻也驅趕走諸多生物的生存空間。現在濁水溪的水流，早已經被固定在堅固的混凝土堤內了。

上游來的溪水，走過很長的路，沖刷過無數沿岸庶民的生活廢棄物，才進入純園。水中挾帶而來的黑泥，混雜了沿岸果農的水果套袋、農藥罐、塑膠繩、抑草蓆或旅遊人的手搖杯、便當盒等塑膠資材，進入我家園區。

據我所知，管理農水渠道的單位應該名叫「農田水利會」。但是圳溝旁生活五十多年，我的農婦經驗覺得，農田水利會終年都在忙碌興建混凝土堤的「大工程」，卻無暇做水圳清潔維護的「小雜工」。

垃圾漂漂蕩蕩，從我眼前穿過，這是萬千公共渠道中的一小部分，我可以不理會它們的存在，畢竟，它流過我家領域之後，會繼續往東走，會有更遭殃的下游水域可以承受，也有最終的海岸灘地可以承受。

但是乘載著垃圾的圳溝，塗汙了我對清清小溪的美好想像，這畫面如何能視而不見呢？於是，不定期清撈圳溝垃圾，成為我這勞碌農婦不得不的長年課題，也是純園生活社區人，共同的痛點啊！

首先有人在Line群上發出號召，純園社群人相約。周末休假日共同清理圳溝。當多數家庭人在追尋休假小確幸時，有四組父母、孩子，來到純園，相約為這段三條溝掏清垃圾。

挾帶垃圾的圳溝，看起來如此汙黑，卻是溪河上游諸多生物與出海口生態交流銜接的通道，眾多生命體，在這麼艱難的環境下，依然頑強的生存，依然繁衍著牠們岌岌可危的生命。

湍急水流中，我們用手抄網撈一撈，網子離水那一刻，夾纏著泥汙的沙網上，有蜻蜓的幼兒水蠆，幾隻灰色透明的沼蝦被撈出。過度緊張，不停跳躍的沼蝦，有新米蝦、多齒米蝦，薄翅蜻蜓、粗鉤蜻蜓的水蠆，多節龍蝨、水棲椿象……等等我不很熟悉的物種。汙黑水域的眾生，以透明如汙水的灰色身軀，掩飾自己在環境中的身形，與生俱來的自保本能，只有紗網撈出時，才知道牠們一直存在。

進入純園泥沼池裡的靜水域，終年蓄積著濁水溪水，手抄網一撈，各種蝌蚪搖擺尾巴，扭動現身，這些也許是園區內偶爾看見盤古蟾蜍、金線澤蛙的子嗣，螺貝類也被撈出來了，瘤螺、台灣蜆、台灣栗螺等等，很快的把牠們彈性的肉身縮進自己黑灰的螺殼內，縮緊螺蓋裝死。生態研究員們在靜水域區，還發現了奇力魚的蹤跡。奇力魚，白鱎，鄉民早年叫作「苦槽仔」，原生於濁水溪水源頭，從萬大水庫一直到日月潭，都有牠們的群聚；千迴百轉的河道，熬過多少曲流阻塞，汙濁沾染，來到下游平原我家小塘，竟然還有奇力魚的身跡，和土虱、胡溜、鯰魚、極樂吻蝦虎魚等共聚生活，土地溪河的生命力還在，我感覺多麼喜樂。

平常不容易被看見的生命體，在一群興奮的大人、小孩面前，一一現身，展示牠們各自獨特的形貌。至於往泥底挖開來，生機更豐富，我眼前出現的就有中華鱉、泥鰍、土虱、河蜆、田蚌，和各類烏龜家族，一一倉皇蠕動，企圖逃逸。

參與共同工作的純園社群人，無論大人、小孩子都成了爛泥人，卻開心極了，小心翼翼把圳溝內現身的大小生物家族，移棲入純園的生態泥沼池中，把圳溝撈出垃圾打包清除，讓這個我們管理得到的小圳溝，比較像樣些，至於純園之外水世界的汙濁，我們無能為力啊！

▋奇異現身

大約十年前，我在一次清溝工作當中，從水圳溝裡撈到了一隻財棺龜。財棺龜（又稱「柴棺龜」，寵物生意市場稱牠「金錢龜」），原本只是台灣平原，沼澤水田區非常平常、低調生活的小生物，棲息在溪流底泥，腐朽木堆的下方，吃溪蝦、菜葉、爛果、昆蟲等雜食，鄉間地區平凡物種，一旦被寵物市場冠上「金錢龜」這樣討喜名字，就受到交易市場的「榮寵」，成為珍貴商品，終至面臨滅絕的窘境。

在台灣土地放肆開發潮下，所有水路都被水泥堤包覆，農鄉失去了泥沼，生態環境日漸單調之後，已經容不下財棺龜的存活了。林務局保育單位，將牠從原本二級保育類升級為一級保育類，於2019年公告為瀕臨滅種的珍稀動物。

有幸撈到這隻保育龜，我順其自然把牠移放到純園的生態泥沼池裡面，讓牠自力更生。十年來，我沒有再見過牠的蹤跡，也不知道牠的生死。

那天，我為了維持三條溝圳的清潔，再度請來勞工、怪手、搬運卡車來撈垃圾、大大翻動一番。挖開底泥時，失蹤好久的財棺龜，被怪手撈起來；還好牠具有迴避災難的本能，逃過怪手鐵掌的縫隙，沒有被挖傷。

「啊！你還在啊！好久不見了！」

我的財棺龜老朋友又現蹤了，體型似乎比十年前看見時更大了一些，牠背殼與腹殼交接的開口處，張著如彌勒佛般的微笑弧度，伸出橄欖色的圓頭，眼睛後方依然繪著黃色的紋路，是財棺龜的特徵。

還是那隻老朋友嗎？或者是牠呼朋引伴來的族群？我不會分辨，無從猜測。匆匆相見，為牠拍照，保存身影，證明存在後，再度把牠放回泥沼池中。現在，我已經知道牠一直都在，而且把純園當作家了。

去年的某個午後，一隻白鼻心從樹梢上一閃而過，正在樹下玩樂的小孩，捕捉到牠瞬間現形又快速逃逸的身影，發出驚喜的叫聲，爭相通告，之後我們就沒有再看見牠的行蹤了。最近，水保局協助我們在林蔭深處裝設了「紅外線攝影機」，令人喜悅的畫面就呈現了：大白鼻心（應該是媽媽吧！）領著一群小白鼻心仔，正在穿越三條溝上的小木橋，往樹林更深處去。被紅外線攝影機拍攝下來的身影，超級可愛，讓我們和小朋友忍不住唱出龍貓之歌「哆哆龍，哆哆龍──」真的太興奮了，原來你們都與我們同在啊！

在現代化農園種樹，已經二十年了，我們總算營造了一處舒服的綠蔭，為人群生活社區，新增一道與自然相連結的空橋，一個收容生態的跳島，讓東邊山林與西邊河海區之間，增加一處生態廊道，被林務局認證為符合「里山精神」發展的社區。

二十年來，為了種樹育樹，我們付出勞力，付出金錢，究竟為生態界完成了什麼，或者什麼也沒完成？在里與山之間，開創過什麼生態效益，什麼自然榮景？難以估算啊！

生態學領域的玄妙，人的認識有限。牽涉統計與調查的效益估計，不是那麼容易理解。農業部生態保育研究員，多年來一直在這裡進行調查工作，很多不曾聽過的專有名稱，很多曲線指數，細究起來很費力，巨大的學問，就歸那些前來協力的青年專家去費心吧。然而我的理解與感受，不單是知識，更涉及感官與心靈。

某種豐美的存在，正在身旁醞釀，例如財棺龜的現身，例如白鼻心家族的定居，例如奇力魚的繁衍，多樣生命一一現身的奇蹟，生動又真實，令人興奮，令我們有動力，讓純園區域的未來，繼續走一條與現代化發展相反的方向，在回返自然共存的道路上，這是存在的喜悅，這是豐富的美麗，即便整個世界正在往更汙濁破敗的方向傾斜。

清理三條溝的垃圾後，烏龜現身。（圖／莊芳華提供）

▋存在

的確，某種美好就在身旁，這存在既生動又真實，卻經常埋藏在粗浮與卑汙的背後。伸手抓起一撮純園泥土，二十年來沒有被農藥、化肥汙染過的土壤，絕對和其他區域不同。

林蔭下健康的土，一茶匙量就能有十億個以上的微生物存活。濕潤蓄水，正是細菌、真菌、水藻的家園，蕈菇伸出幼嫩的菌絲，將腐植質分解成微小元素。一條鑽動在土壤裡的蚯蚓，一生能搬動超過三十萬公斤的土壤，疏通土層孔洞，讓大氣層中瀰漫不散的二氧化碳匯回土壤裡。無數蝸牛在地被爬行，分泌出黏膩體液，這為了保護腹足，避免礫土磨壞肉身的蝸牛體液，沾染在落葉上，具有分解酵素，讓落葉快速分解成滋養生命的元素。分解、腐化、發酵、不停歇的循環，釋出養分、滲入泥土，肥了大地，成為滋潤眾生的能量。

落地的種子，伸出纖細根毛，吮吸土地精華，慢慢膨脹，伸根抽芽長葉，終於，自成一株風華萬千的樹木！每一株樹木，又是如何把燥熱驅趕，迎來清涼的風？何等神祕的力量！然後風又搖落了滿園樹葉，再次腐朽，完成一波又一波輪迴。

就這樣不起眼的泥沼地上，一隻難以找到夥伴，孤獨求生的財棺龜，窩在落葉爛泥下，低調生活。小小純園，蓄滿腐植質的泥沼池，是最潔淨的居所，正適合我的財棺龜老朋友，持續修煉龜息大法。靜穆中的存在，在我們隨歲月日漸老去的時光裡，繼續成長。讓我願意相信，世界不見得一定只會往崩毀的方向前進。

十九世紀時，歐洲工業革命的瘋狂發展，把流過九個國家的萊茵河汙染到快要死掉了，人類的良知，政府的積極復育政策，三十年時光，萊茵河又活回來了。我願意相信，認真守護生界的美好，不是不可能的。我真心期待，台灣河川溝圳的潔淨與生機。