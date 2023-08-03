在外面陽光琳瑯的盛夏，MOCA台北當代美術館是個避難所。我訂到4：00-4：40分的時段──班克西〈垃圾桶中的愛〉特展跟奈良美智的一樣搶手。

中譯沒跟緊，捨去be動詞──”Love Is in the Bin”對上流行歌”Love Is in the Air”（〈愛瀰漫空氣中〉）。

我在2008年便於「天地任我行」專欄報導過班克西，附上攝影；也在倫敦買了《尋找班克西散策》。但看完後還是愕然，問警衛：「就這麼一幅嗎？」

「對。只有一幅。」

〈女孩與氣球〉（”Girl with Balloon”）把冠詞The都去掉，倒像中式英語。紅心氣球象徵人心，不知是像放天燈仍有希望，還是一只斷線箏。

失望之餘，發現那配合的紀錄片很好看。是拍攝蘇富比拍賣該畫作，以約七億台幣成交後，維多利亞式畫框裡的機關立刻被遙控啟動，自行銷毀，引得派對飽餐後的富商貴婦們一陣錯愕。這懸疑動作片全是真人真事，一般的警匪片都還比不上。

好看的還有那三個西裝筆挺的警衛，各據畫廊三角盯場（第四個角為出口），其擁護聖物靈光的肅穆，猶勝LV以打光玻璃櫃將包包靈光化、神聖化的陣仗──大名牌的裝潢恐已取代教堂布置。

這「銷毀行動」不是沒有那麼一絲做作──班克西也是電影導演。

我去看〈蒙娜麗莎的微笑〉、〈大衛像〉時，也跟著蜂擁觀眾一入場就跑上樓，左彎右拐急奔至目標，猛拍。印第安那瓊斯在無數寶杯中迷惑了一陣，終於撇開鑲嵌綴飾，發現基督聖杯原是一簡樸木杯。博物館寶物太多，若為金銀珍鑽分心，就沒時間擠到神作前了。

我在倫敦住了一個月，接待我的「佩」每每欲言又止，怕我像一般人對「塗鴉」有偏見。後來她發現我在紐約看過成名更早的美國塗鴉大師Keith Harring，才介紹這英國國寶／怪盜──盜用公用牆壁。

在紐約地鐵裡，塗鴉者被視為叛逆，會被警察抓，也有被火車撞死的。倫敦倒是很早就劃出一大塊場地供人塗鴉。龐克味青少年在那裡鍛鍊身手，滑翔英姿使觀光客讚賞拍照。龐克教母薇薇安．衛斯伍德本店也開在倫敦，名為「世界盡頭」。

在倫敦滑鐵盧站旁的廢棄隧道，裡面有不少班克西真品，也充斥他人的塗鴉──班克西一向神出鬼沒，任由後輩魚目混珠，仍不為作品署名。在傑米奧利佛每梯次收十五名失學青少年見習的Fifteen餐廳，門外地上就有公認他親筆的一小隻老鼠，上書ART（藝術），RAT（老鼠）？

那七八百公尺長的幽暗隧道，可比敦煌石窟，有幾百張塗鴉，我乾脆全部拍下，日後再分辨哪張是真，哪張是假──只是班克西連真／假二元都打破，毫不在乎「真品的靈光」！