鄭琬融／剝一些自由的皮pill off some liberties
「剝一些自由的皮吧。」你說
「從我身上嗎？我沒有那種東西。」
「從河流，甜根子草的花絮，
從傘狀的苦楝，我們歇息的陰影。
從風銘刻在我們臉中的表情。」
「隨心所欲。」
總是這樣
鬆軟的花瓣在風中抵抗
與果實牴觸嗎
逃向美好的步伐是
沙子凹陷、急得飛起來
未經思考的奔跑
我們該站在哪個位置，才能曬上一段時間的太陽
而不被燒傷？
野溪發燙的光芒
讓我想到夢中熊的眼睛
我從未真正擁有過的東西
這個下午
我被告知我只能占據一點點
自由的身體
於是我拿起小刀，皮革製的手柄
就這麼割了起來
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