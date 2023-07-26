鄭琬融／剝一些自由的皮pill off some liberties

「剝一些自由的皮吧。」你說

「從我身上嗎？我沒有那種東西。」

「從河流，甜根子草的花絮，

從傘狀的苦楝，我們歇息的陰影。

從風銘刻在我們臉中的表情。」

「隨心所欲。」

總是這樣

鬆軟的花瓣在風中抵抗

與果實牴觸嗎

逃向美好的步伐是

沙子凹陷、急得飛起來

未經思考的奔跑

我們該站在哪個位置，才能曬上一段時間的太陽

而不被燒傷？

野溪發燙的光芒

讓我想到夢中熊的眼睛

我從未真正擁有過的東西

這個下午

我被告知我只能占據一點點

自由的身體

於是我拿起小刀，皮革製的手柄

就這麼割了起來

你跳舞的音樂