楊澤／永康公園漫興
a
空際浮現一星
帶柯基的女孩
早就出現
看著一本書
走過
七頭身
歐亞混血模特
微露小腹肌
暮光下的城
看不見的風
令夕照
對準麻雀
電桿木
群榕樹梢
開始微微
晃動起來
b
高樓上
獨居老人
從落地窗
往外望
樓下壽司店
累積的酒瓶
廚餘垃圾
多輪手推車
一路作響
環公園周邊
肉桂捲
香蔥牛軋餅
海鹽堅果沙布雷
藍帶主廚
手工甜點風
奏起新時代號角
c
莫名吹來
一陣風
撒落一地
鵝黃嫩綠
有人兀坐
青幽角落
無重心的
回聲洞穴
歲月擲給他
亮閃閃
許多金幣
如今他是
忘我的窮人
融入裂縫
從陰影看見
世界的景色
d
大小貴婦
從來繞道而行
選擇不穿越
公園核心地帶
把慕名來的
外國觀光客
留給晚風
及闔家出動
作晚運的街坊
一逕在木馬
高低槓間游走
當印傭們
倒完垃圾
開始在入口
馬賽克鑲嵌的
矮牆邊聚集
e
地表上
小而美
美而不自誇
凡事包容
又有恩慈的
街坊樂園
世上萬物
永不止息
四季去來
容我為你
悄悄唱一首歌：
誰把那日子
埋在眾人心底
幫它澆水
等它開花結果
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