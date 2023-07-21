a

空際浮現一星

帶柯基的女孩

早就出現

看著一本書

走過

七頭身

歐亞混血模特

微露小腹肌

暮光下的城

看不見的風

令夕照

對準麻雀

電桿木

群榕樹梢

開始微微

晃動起來

b

高樓上

獨居老人

從落地窗

往外望

樓下壽司店

累積的酒瓶

廚餘垃圾

多輪手推車

一路作響

環公園周邊

肉桂捲

香蔥牛軋餅

海鹽堅果沙布雷

藍帶主廚

手工甜點風

奏起新時代號角

c

莫名吹來

一陣風

撒落一地

鵝黃嫩綠

有人兀坐

青幽角落

無重心的

回聲洞穴

歲月擲給他

亮閃閃

許多金幣

如今他是

忘我的窮人

融入裂縫

從陰影看見

世界的景色

d

大小貴婦

從來繞道而行

選擇不穿越

公園核心地帶

把慕名來的

外國觀光客

留給晚風

及闔家出動

作晚運的街坊

一逕在木馬

高低槓間游走

當印傭們

倒完垃圾

開始在入口

馬賽克鑲嵌的

矮牆邊聚集

e

地表上

小而美

美而不自誇

凡事包容

又有恩慈的

街坊樂園

世上萬物

永不止息

四季去來

容我為你

悄悄唱一首歌：

誰把那日子

埋在眾人心底

幫它澆水

等它開花結果

又任它飄零……