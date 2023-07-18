聯副／「2023生活寫作班」線上課程
由「台北市閱讀寫作協會」舉辦的「2023生活寫作班」線上直播課程，將於8月2日起至11月8日（每周三上午10至12時）開課，師資群包括：向陽、廖玉蕙、須文蔚、平路、羅智成等名家，從散文、小說、現代詩、報導文學、影視文學等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法，並特別安排逐篇講解學員作品。報名或洽詢請上協會臉書：https://www.facebook.com/TWLA2010。（桂樨）
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言