聯副／「2023生活寫作班」線上課程

由「台北市閱讀寫作協會」舉辦的「2023生活寫作班」線上直播課程，將於8月2日起至11月8日（每周三上午10至12時）開課，師資群包括：向陽、廖玉蕙、須文蔚、平路、羅智成等名家，從散文、小說、現代詩、報導文學、影視文學等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法，並特別安排逐篇講解學員作品。報名或洽詢請上協會臉書：https://www.facebook.com/TWLA2010。（桂樨）

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