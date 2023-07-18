司童／靜

聯合報／ 司童

靜不是一種死寂

靜是一種生發

一種清幽的生發

是種子在土地即將破土而出

向上生長

是毛毛蟲

即將化蛹成蝶

是如雪似的油桐花

漫山遍野燦爛卻嫺靜的開放

是走在喧鬧的街頭

聞到了小巷裡

梅花三弄的暗香

剎那間彷彿置身山林

聽不見人語與車聲

是冬夜的寒冷裡

一隻狗輕輕地踩踏過落葉

是風入松林

是月出驚了山鳥

是六祖慧能為躲避追殺混跡於獵人隊伍中

坦然地吃著肉邊菜

沒有什麼比這更靜的時刻了

●註：相傳禪宗六祖慧能接受五祖衣缽袈裟後，為躲避追殺，曾混跡於獵人隊伍中，獵人吃肉，他則吃著一鍋煮熟的肉邊的青菜。

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