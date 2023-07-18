司童／靜
靜不是一種死寂
靜是一種生發
一種清幽的生發
是種子在土地即將破土而出
向上生長
是毛毛蟲
即將化蛹成蝶
是如雪似的油桐花
漫山遍野燦爛卻嫺靜的開放
是走在喧鬧的街頭
聞到了小巷裡
梅花三弄的暗香
剎那間彷彿置身山林
聽不見人語與車聲
是冬夜的寒冷裡
一隻狗輕輕地踩踏過落葉
是風入松林
是月出驚了山鳥
是六祖慧能為躲避追殺混跡於獵人隊伍中
坦然地吃著肉邊菜
沒有什麼比這更靜的時刻了
●註：相傳禪宗六祖慧能接受五祖衣缽袈裟後，為躲避追殺，曾混跡於獵人隊伍中，獵人吃肉，他則吃著一鍋煮熟的肉邊的青菜。
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