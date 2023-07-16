洪淑苓／我在你的午後廚房——重讀《飲膳札記》，兼懷林文月先生

教我做鑲冬菇好嗎

你改良的，用蝦仁絞肉代替魚漿

挑選寸半大小的冬菇

肉餡調味綴以蝦紅

再取荸薺爽脆的口感

白瓷盤裝上二十朵

整齊或是放射狀都好看

做紅燒蹄膀時

順便把水電帳單理一理

想想下一篇論文的主題方向

也可畫個人物素描，也許

什麼也不做

就聽著燉鍋嘟嘟作響

香氣逐漸瀰漫整個廚房

嗅覺、味蕾醒來

渴望寫作的靈魂開始飛翔

我最欣賞你的炒米粉

炒得油亮、酥酥鬆鬆的

米粉要先浸泡，而醬油是關鍵

還得熱鍋熱油香菇蝦米爆香

翻炒時再拌入高麗菜紅蘿蔔絲

起鍋前撒上芫荽芹菜末和青蔥段

大圓盤米色襯底

嬌紅淺綠，五彩繽紛的炒米粉啊

眾皆以為你華麗矜貴

幾人識得你 繪事後素的修持

我在你的午後廚房

回憶的風把你的宴客卡片

翻過一遍又一遍

夕陽悄悄靠近窗邊睜大眼睛

它想讀懂你的食譜

天色終將變暗

但爐火會繼續燃著

不久，餐桌上的燈也會點亮

我幫你把椒鹽里脊和水晶滷蛋擺盤上菜

當你轉身進入廚房準備下一道熱炒

我會悄悄地在你的酒杯底下壓著

我用小卡片寫給你的一首詩