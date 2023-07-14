黃姿婷／顯微鏡下的維管束
鏡頭下是植物維管束的真實樣貌，另一頭則是數倍放大而映入瞳孔的驚呼，恣意調動的旋轉閥成為世界忽大忽小的樞鈕，以管窺天的局部樣貌竟這般清晰而旖旎，像極鱷魚的鱗片，或是草間彌生的圈圈畫。不同眼眸體悟同一場景卻衍伸迥異思維，似乎天上有多少的同光星辰，人間就有多少的生命細微。
圈圈圓圓的重複排列，有大有小，何以避讓而小？何以張揚為大？大的是否即為慾望與貪婪，因為生命是場競爭；小的是否即為小心與懼險，生命其實要懂得懦弱。不斷不斷放大縮小檢視，深怕遺漏任何蛛絲馬跡，審視判台上桀驁不馴的野性擴散，抑或嶔崎磊落的齊一圓融。
一個個看似相連，卻不失獨立空間的孔洞，宛若在堅持各自的立場，但更懂得齊力向心圓一場生命。
（本文為第二十二屆水煙紗漣文學獎圖文類第三名作品）
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