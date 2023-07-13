不知道快樂具體是怎麼快樂的

昆蟲不讀法律

可能喜歡橫衝直撞的顏色

可能花開就叫醒了牠

幾片葉子掉下來的時候

我不知道會落在我的前面

還是後面

那時候突然有風也難說

或許是我動了；我不該忘記

一個人的時候是塵沙

被傘忘記的人，或單細胞

昨天的事都新陳代謝了

不會把鏡子看成壯闊

讀信、讀雲，獨立繁殖

多麼曲折呀；但拉長時間

就是一條直線

沒有遲到

不知道發生了什麼

妳沒有到