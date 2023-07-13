嚴忠政／在微小裡
不知道快樂具體是怎麼快樂的
昆蟲不讀法律
可能喜歡橫衝直撞的顏色
可能花開就叫醒了牠
幾片葉子掉下來的時候
我不知道會落在我的前面
還是後面
那時候突然有風也難說
或許是我動了；我不該忘記
一個人的時候是塵沙
被傘忘記的人，或單細胞
昨天的事都新陳代謝了
不會把鏡子看成壯闊
讀信、讀雲，獨立繁殖
多麼曲折呀；但拉長時間
就是一條直線
沒有遲到
不知道發生了什麼
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