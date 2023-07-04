聯副／第十屆聯合報文學大獎 評審團推薦入圍作家

夏曼‧藍波安

近三年內作品：《沒有信箱的男人》，評審推薦代表作：《大海浮夢》

一個沒有語言的民族如何保存記憶，述說歷史？一個沒有也不需要信箱的達悟族男人如何與世界溝通？在他最新作品裡，夏曼‧藍波安召喚祖靈，記錄族群的神話，以及神話遇見漢人、日本人、西洋人所帶來的文明與歷史後，逐步崩解的過程。

《沒有信箱的男人》以中文寫成，但又是反中文的陳述。全書由一個個無解的詮釋循環套成，或又是這些循環相互的撞擊與散落：蘭嶼的前世與今生，文明與野蠻，基督與祖靈，黨國與部落，信箱和沒有信箱……

達悟族還有未來麼？唯有在航向大海時，夏曼赫然理解他需要互通有無的對象不在台灣或中國，而是太平洋中千百小島上的住民——或者竟是流浪到蘭嶼的新疆維吾爾離散者。

現代文學每以國家為定位，夏曼的書寫發出最為前衛，其實也是最古老的抗議：他拒絕任何名義的本土主義，他的生命來自深不可測的大海。（王德威）

周芬伶

近三年內作品：《隱形古物商》，評審推薦代表作：《花東婦好》

立志寫作的人或一般讀者，不分性別，大概都熟悉吳爾芙夫人說的那句老話，女人寫作，不能沒有自己的房間。

但如果，萬一有那麼一天，不是你，是你「自己的房間」突如其來出事了，你長年棲息其間，專心寫作的老屋，老窩，因為歲月和無情風雨的摧殘，而變得殘破不堪，不可居住？

過來人周芬伶現身說法，告訴我們，原來寫作者或任何人，「自我的構成」都需要依附許多條件，但最重要的是，神的凝視。近作《隱形古物商》（2022）就是這樣一本奇書，是周芬伶為了追索她所謂神的凝視，神的所在，不惜跳入回憶的深海深淵，打撈上來的一番成果。

《隱形古物商》其實是周芬伶稍早的長篇小說《花東婦好》（2017）的姊妹作，也是她將近四十年寫作人生中，跨越濃筆與淡筆，繁筆與簡筆的兩座高峰。

閱讀周芬伶，意謂著見證一顆善感的心所經歷的重重演化過程。她也是我閱讀所及，當代台灣作者中，最早取徑散文，長途跋涉，最後跨入短中篇及長篇小說，且力能鎔鑄告白、自傳、傳奇於一爐，而得以提早宣告抵達非凡的自我認識的第一人。（楊澤）

席慕蓉

近三年內作品：《英雄時代》，評審推薦代表作：《英雄時代》

席慕蓉詩集《英雄時代》描述鐵木真的崛起、蒙古的創建，有史的氣勢、詩的韻律，它以相互關聯的事件構成，是有意義的「現代史詩」，或稱敘事詩。在許多人追求短作的此刻，我特別讚嘆其規模、體積、重量。

席慕蓉的抒情詩有獨特的語言風格，但她未止步於風靡讀者的抒情表現，上一個世紀末，她開始不斷返鄉踏查，閱讀文獻，去到一個蒼茫的歷史時空，以千年尋根的心靈彌補現實世界的失落，歷經十年，終於完成這部對英雄謳歌、對家國寄慨的巨製。

全書分七章，由六位英雄及一位鍾察海公主合成，短則二百行，長則一千四百行。每一位英雄，包括那位勇毅超凡的公主，都有一項艱危任務，作為歷史轉折的情節。席慕蓉呈現一個個人物的特定思維、情操，形象鮮明，更可貴的是融入了心理，發揚了可貴的人性，兼有神話般的預言啟示。

我推薦《英雄時代》，因為它擴大了現代詩的表現疆域，推遠了詩的地平線。（陳義芝）

唐諾

近三年內作品：《求劍》，評審推薦代表作：《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》

唐諾的文字展現了一種至為特異的「大腦即宇宙」，問題推動著問題，思考翻轉著思考，以神經突觸的傳導方式，穿越古今中外，所有反覆逼問之處，都是差異與歧路的開摺點，有性情有心志，字裡行間所展現的腦力－眼力－筆力之三位一體，恐難有出其右者，乃當前台灣文壇縱橫捭闔、傲視群倫的奇才。

《求劍》一書以年紀、閱讀、書寫三個不同切入點，認真探問時間與文學的極限，後設不艱澀，知識即姿勢，跳脫當前所有文學類型的範疇歸屬與既有界定，給出了思考與想像的無盡可能。《求劍》有如一場學貫中西的壯遊，也是一趟「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索」的哲學逍遙遊。展讀之際，雄辯滔滔如江河滾滾，湧動翻攪著奔流相繼的思考熱度與能量，堪稱奇觀。（張小虹）

賴香吟

近三年內作品：《白色畫像》，評審推薦代表作：《島（2022新版）》

《島（2022新版）》處理台灣八、九○年代社運、學運及其對台灣社會的影響，透過日常生活、兩性關係描寫島嶼性格。

賴香吟的筆法簡約、內斂、深沉，即使短篇亦具中篇小說的厚實。新版加入四篇，讓全書架構更清晰，意涵深遠。如同喬埃斯的《都柏林人》，賴香吟不加評斷，讓人物發聲，從台北舊社會底層人物，到「年代五書」中運動局內局外人、支持／反對者多元聲音交響。從理想與現實的落差、懷疑與迷惘，再到古都台南追索歷史，重新連結父執輩的歷史記憶，看到沉默父親年輕時的鬼魂。

《白色畫像》以凝練平實的文字透過日常生活描摹國家暴力加諸於小寫平凡人物的恫嚇，白色恐怖氛圍無所不在、如影隨形，令人心驚。小說側寫日治末期到兩千年後台灣的變化，追悼壓抑沉默和因反抗而犧牲的世代。（劉亮雅）