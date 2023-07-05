方聲／聽見這世界
看不清就用心諦聽
群山淡影退得更遠些
海面粼粼波光卻沒了顏色
幸有靜止不動的白雲穩住藍天的藍
除非夜幕上掛起了一盞時明時滅的風燈
即或是墨黑海面上些許的光點也好
日與月總輪流與我傾談
大部分的人難得瞧一眼日落前的耀眼
午後的陽光緩緩暖和而微涼
風的方向與汽機車呼嘯帶來的氣流不一樣
人行道上總有落葉窸窣的聲響
人行道前的斑鳩早我一步起飛
感謝狗吠聲禮貌的提醒
蹲坐圍牆上的貓喵喵嘆息
感謝有人提示我斑馬線的方向
感謝有人協助採買食物與生活用品
但對這世界的瞭解呢？
聽聞那麼多紛亂且微不足道的訊息
怎沒人關心同為哺乳類貓狗牛羊豬等等的動物權？
沒能各國同聲共息的抵制發動戰爭者？
午夜我捲起薄被單如蛹聽世界的聲音
開窗等風揚起薄紗吹我入夢
掛鐘滴答秒聲如節拍一致的潮浪
陽台上盆栽窸窸窣窣算久未下雨的日子
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