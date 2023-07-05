看不清就用心諦聽

群山淡影退得更遠些

海面粼粼波光卻沒了顏色

幸有靜止不動的白雲穩住藍天的藍

除非夜幕上掛起了一盞時明時滅的風燈

即或是墨黑海面上些許的光點也好

日與月總輪流與我傾談

大部分的人難得瞧一眼日落前的耀眼

午後的陽光緩緩暖和而微涼

風的方向與汽機車呼嘯帶來的氣流不一樣

人行道上總有落葉窸窣的聲響

人行道前的斑鳩早我一步起飛

感謝狗吠聲禮貌的提醒

蹲坐圍牆上的貓喵喵嘆息

感謝有人提示我斑馬線的方向

感謝有人協助採買食物與生活用品

但對這世界的瞭解呢？

聽聞那麼多紛亂且微不足道的訊息

怎沒人關心同為哺乳類貓狗牛羊豬等等的動物權？

沒能各國同聲共息的抵制發動戰爭者？

午夜我捲起薄被單如蛹聽世界的聲音

開窗等風揚起薄紗吹我入夢

掛鐘滴答秒聲如節拍一致的潮浪

陽台上盆栽窸窸窣窣算久未下雨的日子

我知道受傷的地球還在持續運轉