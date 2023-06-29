蔣勳／當我把愛當成了習慣
每個人回頭看自己的文青時代，都有一點羞赧吧，日記中的詩或無端的憂傷。
我的文青時代延續很久，從初中到高中、大學，一直到巴黎讀書，彷彿不想從文青的夢裡醒來。
1984年自畫像裡還很文青，畫上說「當我把愛當成了習慣……」現在讀起來臉紅耳熱。
這張畫送給好友黃永洪，三十年不見了，也許是「dorian gray」閣樓上永遠不會改變的一幅青春畫像。然而畫像主人，在現實裡，已經衰老不堪了……
在台東卑南遺址公園展示館的附設咖啡廳，一面牆上，有這張自畫像，有中學大學時代隨便塗鴉的卡繆、卡夫卡、丹麥哲學家齊克果，美國詩人佛洛斯特……
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