蔣勳／當我把愛當成了習慣

每個人回頭看自己的文青時代，都有一點羞赧吧，日記中的詩或無端的憂傷。

我的文青時代延續很久，從初中到高中、大學，一直到巴黎讀書，彷彿不想從文青的夢裡醒來。

1984年自畫像裡還很文青，畫上說「當我把愛當成了習慣……」現在讀起來臉紅耳熱。

這張畫送給好友黃永洪，三十年不見了，也許是「dorian gray」閣樓上永遠不會改變的一幅青春畫像。然而畫像主人，在現實裡，已經衰老不堪了……

在台東卑南遺址公園展示館的附設咖啡廳，一面牆上，有這張自畫像，有中學大學時代隨便塗鴉的卡繆、卡夫卡、丹麥哲學家齊克果，美國詩人佛洛斯特……