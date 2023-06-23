蔡均佑／心靈修煉班
見習兩年醫學生（Clerk）有六周依喜好挑選三個臨床單位短期外放的額度，我選擇的精神專科療養院鄰近交流道，周遭地價適宜營運大賣場、加油站與摩鐵。
要去就去徹底些，我將六周全數投入同一醫院同一科別。這罕見舉動讓友人戲稱我是住院醫師（Resident，醫師職級），暗喻字面上療養院的「住院」醫師。
精神科的新手任務是與住民逐日會談，印象最深的一次會談節錄來自與我年紀相仿的住民。當我好奇問及這兩年來的住院時光他是如何耐得了對親人牽掛、忍受得下空間限制與日復一日規律作息時，他回答「就把入住當作是進來補習吧。」
補習原來是住民凝鍊個人心路歷程的形容詞，我私自以為應用在比喻精神疾病汙名（Stigma）時也可以成立。社會上美其名寧靜休養的市郊寶地，在個人故事裡的詮釋是一間補習班，七百多天的住院二字，轉念成自我修煉的契機。
這家修煉班不若衝刺班希冀學生迸發潛能，不似先修班企圖讓學員贏在起跑點，住民與治療者雙方共同在這繳納生命年華，直到那特別時刻到來——不論何種原因，我們永遠自此結業。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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