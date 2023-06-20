傷口是應該痊癒或洞穿的

痛是應該叫出來或忍著的

呼吸是應該繼續或停止的

淚水是應該流或止的

總之，不應該是像現在這樣的

親人是應該圍繞在身邊的

不在的就當遠行或尚未歸來吧

總有一天

當落日落入地平線的那一刻

盼不到的就當是我們自己先離開了

故土是應該翠綠溫馨的

焦黑的就當是黑夜降臨吧

希望明天醒來睜開眼睛

希望可以

看見下一個春天

春天是應該百花齊放的

河流是應該清澈奔騰的

血是應該灑在過去或未來的

但是現在

總之，不應該是現在這樣的