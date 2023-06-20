蔡富澧／現在
傷口是應該痊癒或洞穿的
痛是應該叫出來或忍著的
呼吸是應該繼續或停止的
淚水是應該流或止的
總之，不應該是像現在這樣的
親人是應該圍繞在身邊的
不在的就當遠行或尚未歸來吧
總有一天
當落日落入地平線的那一刻
盼不到的就當是我們自己先離開了
故土是應該翠綠溫馨的
焦黑的就當是黑夜降臨吧
希望明天醒來睜開眼睛
希望可以
看見下一個春天
春天是應該百花齊放的
河流是應該清澈奔騰的
血是應該灑在過去或未來的
但是現在
總之，不應該是現在這樣的加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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