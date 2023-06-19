須文蔚／你不再說文解字——致許學仁老師

你總在文字學課堂洩露天機

每每離析看似尋常的符碼：

分貝之後就貧窮了

同田工作才會富有

在一片笑聲中破解

方塊字離合變化中的隱語

國語辭典是一座豐饒的島嶼

你細細耕作每一方漢字

把上蒼的讚嘆和飄落的榖雨

播種在網路每一個0與1的字元中

教愚昧、野蠻、邪惡的妖魔鬼怪

在無數的寒夜中哭泣與懊悔

不能再愚弄總是無知的人們

你不再於文字學課堂談笑風生，記得

你曾在黑板上慎重寫下一個「武」字

這不是酒令也不是字謎

從拆白道字的方法中體會止戈為武

讀懂一個字的真諦竟然能

以和平打造出最有威力的軍火庫

望著你不再說文解字的教室

想起還有那麼多等待你註釋的文字

從此只能孤寂蔓生到天涯，忍不住

生氣起來：這不可理喻的人生