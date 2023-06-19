須文蔚／你不再說文解字——致許學仁老師
你總在文字學課堂洩露天機
每每離析看似尋常的符碼：
分貝之後就貧窮了
同田工作才會富有
在一片笑聲中破解
方塊字離合變化中的隱語
國語辭典是一座豐饒的島嶼
你細細耕作每一方漢字
把上蒼的讚嘆和飄落的榖雨
播種在網路每一個0與1的字元中
教愚昧、野蠻、邪惡的妖魔鬼怪
在無數的寒夜中哭泣與懊悔
不能再愚弄總是無知的人們
你不再於文字學課堂談笑風生，記得
你曾在黑板上慎重寫下一個「武」字
這不是酒令也不是字謎
從拆白道字的方法中體會止戈為武
讀懂一個字的真諦竟然能
以和平打造出最有威力的軍火庫
望著你不再說文解字的教室
想起還有那麼多等待你註釋的文字
從此只能孤寂蔓生到天涯，忍不住
生氣起來：這不可理喻的人生加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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